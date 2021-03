Tommaso Zorzi incuriosisce i fan: “Siete pronti?”, poi l’annuncio a sorpresa, arrivato attraverso le sue stories di Instagram.

Dal GF Vip 5 all’Isola dei famosi. Sono passati poco più di 15 giorni dal trionfo nel reality condotto da Alfonso Signorini, ma per Tommaso Zorzi è già iniziata una nuova avventura in tv. Stavolta col ruolo di opinionista, al fianco di Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Un’opportunità meravigliosa per l’influencer, che sta realizzando il suo sogno di lavorare in tv. Ma senza dimenticare il suo ‘primo amore’. Prima di approdare in tv, infatti, Tommaso era già una star sui social: il suo profilo Instagram conta più di un milione e 800 mila followers. Ed è proprio lì che, poche ore fa, ha annunciato qualcosa che farà molto piacere ai suoi fan. Diamo un’occhiata!

Tommaso Zorzi, l’annuncio a sorpresa su Instagram: i fan sono pazzi di gioia

“Siete pronti?“. Questa la frase bianca su sfondo nero postata da Tommaso Zorzi nelle sue stories, poco fa. Una domanda che ha fatto crescere l’attesa nei fan del vincitore del GF Vip. Un’attesa che, però, non è durata a lungo. Pochi minuti dopo, infatti, Tommaso ha rivelato ai suoi followers la sorpresa: è sbarcato su Clubhouse! Di cosa si tratta? Di un social network con chat audio e video, che sta diventando sempre più popolare negli ultimi mesi. Clubhouse è caratterizzato da “stanze”, nelle quali gli utenti possono scambiarsi messaggi vocali, che, una volta chiusa la stanza, scompaiono. Inoltre, per iscriversi al social serve necessariamente un invito. Insomma, un social tutto da scoprire e siamo certi che, con l’approdo di Tommaso, in tanti decideranno di scaricare l’app e farci un salto!

E voi, seguite le avventure social di Zorzi? Non dimenticate che, per rivederlo in tv, dovete sintonizzarvi questa sera, 18 marzo 2021, su Canale 5. Come il GF Vip, infatti, anche L’Isola dei famosi andrà in onda due volte alla settimana, ogni lunedì e ogni giovedì. La puntata di questa sera sarà ricca di colpi di scena! Appuntamento alle ore 21 e 40, non mancate!