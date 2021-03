Barbara D’Urso su tutte le furie nel suo Pomeriggio Cinque: la conduttrice ha sbottato, ecco l’episodio della diretta del 17 marzo.

Mercoledì 17 marzo è andata in onda come di consueto la puntata di Pomeriggio Cinque. Barbara D’Urso nel suo show tratta tanti temi di informazione, politica, attualità e gossip. Nella puntata andata in onda mercoledì 17 marzo, la conduttrice si è collegata in diretta con due medici dell’Ospedale Santobono di Napoli che hanno curato e salvato un neonato di pochi giorni. Cosa è successo? Il neonato di appena quattro giorni è stato ricoverato all’Ospedale con gravi ustioni. La D’Urso non è riuscita a trattenersi ed ha usato parole dure contro i genitori di questo piccolo. Ecco cosa è successo in diretta.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Barbara D’Urso su tutte le furie: “Mi prendo la responsabilità di ciò che dico”, l’episodio in diretta

Barbara D’Urso mercoledì 17 marzo durante il suo Pomeriggio Cinque si è collegata in diretta con due medici dell’Ospedale Santobono di Napoli. I due medici stanno curando un neonato di appena quattro giorni, ricoverato per gravi ustioni. I genitori sono stati arrestati, accusati di maltrattamenti e lesioni. La conduttrice in onda su Canale 5 è andata su tutte le furie: “Ma come si fa a tenere nascosta una gravidanza, partorire e dopo quattro giorni far arrivare questa creatura dai medici” sono le prime parole di Barbara D’Urso. I medici in diretta hanno raccontato che non sanno cosa sia successo realmente, la polizia sta indagando. La D’Urso incredula, ha sbottato: “Mamma disgraziata, mi prendo la responsabilità di quello che dico. Le erano già stati portati via due figli”.

Barbara D’Urso ha continuato: “Ho letto, tra le ipotesi, che il bimbo potrebbe essere stato lavato con acqua bollente”. Una storia davvero spiacevole che ha messo i brividi a tutti gli italiani, compresa la conduttrice che non è riuscita a trattenere il suo dispiacere per il neonato in gravi condizioni di salute.