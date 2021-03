Avete mai visto il cavallo di Elettra Lamborghini? E’ davvero meraviglioso: tutti hanno notato quel particolare, è incantevole!

E’ un periodo particolare per Elettra Lamborghini, la ‘Twerking Queen’, protagonista di molti programmi televisivi. La cantante doveva entrare a far parte del cast de L’Isola dei Famosi dal suo inizio, in qualità di opinionista: purtroppo Elettra sta facendo i conti col Covid-19. Durante le due prime puntate del reality, la Lamborghini si è collegata in diretta dalla sua casa, con Ilary Blasi e come sempre ha regalato il suo meraviglioso sorriso. Un tragico lutto però l’ha colpita negli ultimi giorni: il suo cane è venuto a mancare e quanto accaduto l’ha davvero distrutta. Il piccolo cane le è stato di grande compagnia durante la sua quarantena. Elettra è un’amante di animali: in particolare, cani e cavalli sono i suoi migliori amici. Proprio pochi minuti fa la Lamborghini ha pubblicato uno scatto del suo cavallo. E’ davvero magnifico.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Elettra Lamborghini, avete mai visto il suo cavallo? Un particolare pazzesco

Il cavallo di Elettra Lamborghini ha colpito tutti. Un dettaglio di questa meravigliosa creatura è davvero pazzesca: gli occhi del cavallo della cantante sono meravigliosi, impossibile non notarli. Il colore, azzurro chiaro, ha attirato l’attenzione di tutti. Elettra ha pubblicato la foto nelle sue Instagram story scrivendo ‘Il mio piccolo bimbo questa mattina. Mi manca così tanto’. Guardiamo insieme la foto:

Tempo fa la cantante ha dedicato un commovente post al suo cavallo, di nome Dadi. “Grazie per essere entrato nella mia vita quest’anno…sei un Angelo meraviglioso arrivato dal nulla… e poi tu sei come me… hai il cuore buono” sono le parole scritte da Elettra.

La cantante è ancora a casa, in attesa di negativizzarsi. Ha contratto il Covid-19 proprio a pochissimi giorni dall’inizio dell’Isola dei Famosi. Nel reality Elettra è stata scelta come opinionista al fianco di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Ritornerà presto in studio la dolce e simpatica cantante sempre ironica e con la battuta pronta. Passerà anche questa!