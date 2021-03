Giulia De Lellis sta attraversando un periodo particolare: ha raccontato tutto ai suoi follower cosa succede Ecco le parole dell’influencer.

Giulia De Lellis ormai è uno dei volti televisivi e del web più seguiti e famosi d’Italia. La famosa influencer sta per volare in tv alla conduzione di un programma che arriverà prossimamente: l’annuncio l’ha dato lei stessa, ma di cosa si tratta? ‘Love Island’ è il nome del nuovo programma che vedrà GDL al timone. Ma non è tutto, Giulia è nel cast di un film con Fabio Volo: parliamo di “Genitori vs Influencer” che sarà trasmesso a partire dal 4 Aprile su Sky cinema e su Now Tv. Da Uomini e Donne, la sua carriera ha preso il volo ed oggi è richiesta, seguita ed amata! E’ una vera star in Italia. Purtroppo la vita che conduce non le permette di dormire quanto si dovrebbe: proprio negli ultimi minuti ha parlato delle sue condizioni di salute. Ha rivelato di avere ansia anche per un problemino ai denti. Ecco le parole dell’influencer.

Giulia De Lellis, ‘periodo particolare’: “Ansia tremenda”, la confessione dell’influencer

Giulia De Lelli pochi minuti fa ha dato il buongiorno ai suoi fan: in alcune IG story ha raccontato di come si svolgerà la sua giornata ed ha svelato un piccolo problemino che la disturba. “In questo periodo sto dormendo pochissimo e come se non bastasse i denti del giudizio mi danno sempre più fastidio. Non posso ancora levarli” racconta GDL. Dovrà fare un controllo per provare a risolvere questo fastidio che le provoca ansia. Per di più, la De Lellis è un soggetto allergico: è in arrivo la primavera e Giulia scrive “Come se non bastasse sta iniziando il periodo di allergie varie. Io odio“.

Siamo sicuri che Giulia riuscirà, grazie al suo dentista, a risolvere il problema e tornare ad essere serena al 100 %!