GF Vip, arriva l’incontro tanto atteso: finalmente si rivedono dopo il reality di Canale 5; le immagini social fanno impazzire i fan.

Il GF Vip è terminato da circa venti giorni, ma i vipponi più famosi della tv sono rimasti nel cuore dei telespettatori. Che, anche adesso che le luci della casa si sono spente, continuano a seguire le avventure dei loro beniamini attraverso i loro profili social. E gli ex concorrenti del reality sono super attivi, soprattutto su Instagram, dove condividono foto e video delle loro giornate. E, proprio poco fa, nelle stories di due amate concorrenti, sono apparse delle immagini che hanno fatto impazzire i followers. Le due ex gieffine, infatti, si sono riviste per la prima volta dopo l’avventura al GF Vip. Un percorso durante il quale avevano instaurato una bellissima amicizia. Scopriamo di più!

GF Vip, arriva l’incontro tanto atteso: Dayane Mello e Sonia Lorenzini di nuovo insieme

Sono tante le amicizie nate nella casa del GF Vip 5. Amicizie che continuano ancora adesso, fuori dalla casa più spiata della tv. Tre queste c’è quella che lega Dayane Mello e Sonia Lorenzini, che hanno trascorso tantissimo tempo insieme durante il reality. Un rapporto che ha subito una “rottura” forzata, a causa dell’eliminazione di Sonia dopo poche settimane, ma che procede a gonfie vele anche fuori dalla casa. Le due ex gieffine, infatti, si sono sempre sentite da quando Dayane è uscita dalla casa, il 1 marzo, e qualche giorno fa hanno fatto anche una diretta insieme su Instagram. Ma oggi, finalmente, l’incontro che tantissimi fan attendevano: le due gieffine si sono finalmente incontrate, a quanto pare a Como, dove Dayane abita con la figlia Sofia. Nelle immagini condivise, infatti, appare anche la piccola Bubi. Una reunion attesissima, quella tra le due concorrenti, che in casa hanno fatto sognare e divertire tantissimi telespettatori con la loro amicizia.

