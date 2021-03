Ricordate in quale famoso film abbiamo visto Greta Scarano? Grazie alla sua magnifica interpretazione ha vinto ben due premi!

Inizia venerdì 19 marzo 2021 ‘Speravo de morì prima’ la serie su Sky che racconta la vita di Francesco Totti. Si tratta di sei episodi con Pietro Castellitto e Greta Scarano: i due attori interpreteranno i protagonisti Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi. E’ di lei che vi parliamo: Greta Scarano è un volto famosissimo nel panorama cinematografico italiano. Ha partecipato a diverse serie televisive ed è entrata nel cast di famosissimi film italiani. Greta è fidanzata con un famoso regista: vi parliamo della nota attrice.

Greta Scarano, ricordate in quale famosissimo film l’abbiamo vista? Vinse ben due premi

Greta Scarano è Ilary Blasi in ‘Speravo de morì prima’, la serie che racconta la vita di Francesco Totti. L’attrice, classe ’86, è una delle più apprezzate in Italia: ha recitato in famosissime serie televisive ed in noti film italiani. Ricorderanno tutti alcuni suoi ruoli, rimasti impressi nella mente di molti italiani. Greta ha vestito i panni di Antonia ne Il Commissario Montalbano, la donna con cui Montalbano tradisce Livia. Ha interpretato Susanna ne I Liceali, è stata la protagonista del film Qualche Nuvola, di Saverio di Biagio. Greta è l’ispettore Francesca Leoni nella quarta stagione di Squadra Antimafia – Palermo Oggi. Ma la ricordate, nel 2015, nel film Suburra? Ha vestito i panni di Viola, la compagna del protagonista: con quel ruolo ha vinto il Nastro D’Argento come miglior attrice non protagonista ed un Ciak D’oro come rivelazione dell’anno. Eccola nel film con Alessandro Borghi:

Vita privata

Il fidanzato di Greta Scarano è un noto regista. Dopo aver avuto una lunga storia d’amore con Michele Alhaique, conosciuto sul set di Qualche Nuvola, ora è legata a Sydney Sibilia. Il regista classe ’81 è stato a capo della trilogia ‘Smetto quando voglio’, film che gli hanno regalato popolarità. Si legge sul portale de Il Corriere che i due si sono conosciuti proprio sul set dell’ultimo capitolo della saga: la Scarano interpretava l’Ispettrice Paola Coletti. Greta e Sydney si sono fidanzati nel 2019.