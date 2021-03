Isola dei Famosi, clamoroso colpo di scena: l’annuncio è arrivato poco fa attraverso i social ufficiali del reality show di Canale 5.

L’Isola dei famosi è iniziata solo da qualche giorno, ma i colpi di scena sono già tantissimi. I naufraghi sono più carichi che mai e in Honduras il clima è già incandescente. Nonostante siano andate in onda solo due puntate, non sono mancati screzi e scintille: lo scontro a distanza fra Akash Kumar e l’opinionista Tommaso Zorzi ne è un esempio. Ma i colpi di scena non sono mancati neanche nella giornata di oggi. Qualche ora fa, attraverso i social, è arrivato un annuncio inaspettato. In seguito ad alcune frasi improprie utilizzate da un naufrago, la produzione stava valutando di prendere provvedimenti per il concorrente. Qualcosa, però, è cambiato negli ultimi minuti! Un nuovo annuncio è apparso sui canali social ufficiali del reality. Ecco cosa è successo.

Isola dei Famosi, clamoroso colpo di scena: nessun provvedimento per i naufraghi, il motivo

Niente provvedimenti per alcun naufrago dell’Isola dei famosi. Come annunciato sui social del reality show di Canale 5, il linguaggio improprio sentitosi durante la diretta di ieri non è stato utilizzato da uno dei concorrenti, come inizialmente comunicato, ma da un membro della produzione. Un annuncio che è arrivato pochi minuti fa, dopo accurate verifiche. Un sospiro di sollievo, quindi, per tutti i telespettatori e fan del programma, che per tutto il pomeriggio hanno cercato di capire chi fosse il naufrago a rischio. Paura rientrata: tutti i naufraghi possono continuare la loro avventura sull’isola più famosa della tv. Ecco l’annuncio, apparso pochi minuti fa sui social:

Chi non continuerà la sua avventura è invece il Visconte Ferdinando Guglielmotti, che poche ore fa ha deciso di abbandonare spontaneamente il programma. Dopo aver perso al televoto contro Drusilla Gucci, al naufrago è stata data la possibilità di restare in gioco, trasferendosi a Parasite Island, con Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Un’opportunità che Ferdinando ha accettato, non senza esitazione, per poi decidere di tornare a casa definitivamente.