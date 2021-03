Il naufrago de L’Isola dei Famosi ha deciso di abbandonare definitivamente il gioco del reality: è successo subito dopo la puntata in diretta.

Ieri sera, giovedì 18 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Il primo eliminato del reality show iniziato da meno di una settimana è stato Ferdinando Guglielmotti: il Visconte ha perso nel ballottaggio contro Drusilla Gucci. Per il naufrago meno votato c’era una nuova chance: approdare su Paraside Island e diventare il ‘salvavita’ di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Il Visconte inizialmente aveva scelto di abbandonare definitivamente il gioco e tornare a casa: convinto da Ilary, si è trasferito sull’altra isola. Una notizia sconvolgente è appena arrivata: il concorrente ha deciso di abbandonare definitivamente il reality.

Isola dei Famosi, il naufrago abbandona definitivamente il gioco: è successo dopo la puntata

L’Isola dei Famosi per il Visconte Ferdinando Guglielmotti è durata davvero poco. Il naufrago dopo esser stato eliminato dal televoto si è trasferito a Parasite Island: la seconda chance data dal programma non è stata accolta con piacere. La sua convivenza con gli aspiranti naufraghi non è neanche iniziata: Ferdinando ha deciso di abbandonare il gioco subito dopo la puntata in diretta. “Purtroppo sono così demotivato da questa votazione contraria che non sarei in grado di continuare il gioco. Non sono dell’umore e dello spirito di rimanere. Mi dispiace molto” sono le parole del naufrago subito dopo la puntata andata in onda ieri sera. La notizia arriva nel daytime dell’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 questo pomeriggio di 19 marzo.

Naufrago nei guai

Ed intanto, un naufrago di cui non è stata svelata ancora l’identità, sta per ricevere un provvedimento disciplinare. Il reality ha fatto sapere che il concorrente in questione ha utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri. Chi sarà? Non conosciamo ulteriori dettagli per ora. Una cosa è certa: questa edizione sta già regalando tantissimi colpi di scena!