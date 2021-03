Tommaso Zorzi, nuovo programma Mediaset dopo l’Isola: dove lo vedremo

Tommaso Zorzi, nuovo programma Mediaset dopo l’Isola dei Famosi: dove lo vedremo nei prossimi mesi.

Un periodo magico, questo, per Tommaso Zorzi. A meno di 20 giorni dalla vittoria al Grande Fratello Vip, il giovane influencer è già alle prese con un nuovo impegno. E di gran prestigio: insieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, Zorzi è un opinionista ufficiale della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Un sogno che si realizza per il 25 enne, che sin da piccolo sogna di lavorare in tv. E, a quanto pare, le sorprese non sono affatto finite per lui. Dopo l’impegno all’Isola, infatti, Mediaset potrebbe affidare un altro programma al neo vincitore del GF Vip. Di cosa si tratta? Ne ha parlato proprio Tommaso, in un’intervista a La Stampa. Ecco dove lo vedremo!

Tommaso Zorzi, nuovo programma Mediaset dopo l’Isola dei Famosi: ecco quale

Tommaso Zorzi è senza dubbio uno dei personaggi più amati del momento. Dopo il trionfo al GF Vip e il ruolo di opinionista all’Isola, il successo del giovane influencer è in continua ascesa. E nei prossimi mesi arriveranno ancora altre sorprese. Intervistato da La Stampa, Tommaso ha raccontato i suoi prossimi progetti, che faranno molto piacere ai suoi fan. “Mediaset ha un progetto a lungo termine su di me e parallelamente all’Isola condurrò un programma tipo il Late Show del GF Vip”. I telespettatori del GF Vip sanno che si tratta del programma che, ogni mercoledì sera, Tommaso ha condotto direttamente dalla casa, in onda su Mediaset Extra. Un programma che ha entusiasmato il pubblico, che ha riconosciuto il talento di Zorzi. Che ammette di essere super felice per quello che sta vivendo, un vero e proprio sogno che si realizza. E, sempre a La Stampa, Tommaso annuncia che, in estate, sarà testato per un nuovo format, sempre su Mediaset: “Ho fame di imparare”.

Insomma, per Tommaso è solo l’inizio di una carriera ricca di successi. Noi glielo auguriamo di cuore! E voi, state seguendo questa edizione de L’Isola dei famosi?