Un addio ed un ritorno: ecco cosa potremmo vedere oggi, venerdì 19 marzo, nella puntata di Uomini e Donne.

Oggi, 19 marzo 2021, torna in onda con l’ultimo appuntamento settimanale Uomini e Donne. Ieri, 18 marzo, il dating show si è fermato per celebrare la prima giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid-19. Il programma condotto da Maria De Filippi torna così in onda oggi e regalerà, come sempre, colpi di scena e sorprese! Nell’ultima puntata in onda abbiamo assistito al confronto tra Gemma Galgani e Cataldo, all’uscita di Samantha e Gero, al confronto tra Massimiliano e la corteggiatrice Vanessa. Cosa ci aspetta oggi? In onda dovrebbe andare la puntata registrata lo scorso 11 marzo. Ecco cosa ci rivelano le anticipazioni de Il Vicolo delle News.

Uomini e Donne, Anticipazioni 19 marzo: un clamoroso addio ed un inaspettato ritorno

Oggi venerdì 19 marzo è attesa una nuova puntata di Uomini e Donne. L’ultimo appuntamento con il dating show dovrebbe regalare come sempre tanti colpi di scena ma soprattutto tanto intrattenimento! La puntata che andrà in onda dovrebbe essere quella registrata lo scorso 11 marzo: cosa ci rivelano le anticipazioni de Il Vicolo delle News?

La puntata dovrebbe iniziare con Gemma Galgani che, sentendosi sola, decide di risentire Maurizio. La Dama del Trono Over gli ha mandato un messaggio e lui ha deciso di telefonarla. In studio i due dovrebbero ritrovarsi e rinnovarsi l’interesse: quello che succederà farà andare su tutte le furie Tina Cipollari e Gianni Sperti che non capiscono la Dama e la sua scelta di ritornare tra le braccia del Cavaliere che lei accusava di essere finto. Dalle anticipazioni apprendiamo che Maria De Filippi potrebbe avere un nuovo confronto con Maurizio: al Cavaliere chiederà se è stato contattato da un’agenzia, lui risponderà di no.

A sorpresa, un grande ritorno: Nicola Vivarelli! Dopo tre mesi l’ex Cavaliere torna in studio! Ci dovrebbe esser spazio anche per Gero: il Cavaliere dopo esser uscito con Samantha e Lara, dovrebbe ammettere di non riuscire a proseguire il suo percorso a Uomini e Donne. L’uomo dovrebbe decidere di abbandonare definitivamente il dating show.