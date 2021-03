Qual è stato il percorso di studi della bellissima showgirl Elisabetta Canalis, personaggio amatissimo dell’intrattenimento italiano? Scopriamolo!

È stata la “bruna” della prima e iconica coppia di veline di Striscia la notizia: Elisabetta Canalis è una showgirl straordinaria, bellissima e talentuosa, un personaggio sempre amatissimo dell’intrattenimento italiano. Nata a Sassari nel 1978, dopo essere stata scelta in coppia con Maddalena Corvaglia, il suo successo è inarrestabile. Non solo showgirl, si cimenta anche nel ruolo di attrice con grande maestria: la vediamo in “Carabinieri” e nella sitcom “Love Bugs” insieme a Fabio De Luigi. Nel 2011 è tra le dame che affiancano Gianni Morandi alla conduzione di Sanremo e nello stesso anno partecipa a “Dancing with the stars”, versione americana del nostro talent “Ballando con le stelle”. Sapete che percorso di studi ha affrontato la celebre e bellissima Elisabetta Canalis prima di iniziare la carriera nel mondo dello spettacolo? Scopriamolo!

Elisabetta Canalis: il percorso di studi

Al momento risiede stabilmente negli Stati Uniti, insieme al marito, chirurgo e alla splendida figlia. La rivedremo in tv proprio oggi, poiché sarà ospite del salotto di Silvia Toffanin per la puntata tradizionale di Verissimo. Tramite i social, Elisabetta Canalis ha mantenuto vivo un legame intenso e stretto con l’Italia grazie alle tante storie, foto e video che pubblica e con cui rende partecipe il pubblico della sua vita. Sappiamo molto di lei, delle sue passioni e del suo lavoro, ma forse non tutti sono a conoscenza di quale sia stato il percorso di studi affrontato dalla bellissima showgirl. Siete pronti a coprirlo? Ebbene, Elisabetta Canalis si è diplomata al liceo classico, per la precisione al Domenico Alberto Azuni di Sassari. Quando si è trasferita dalla sua città a Milano, poi, si è iscritta all’università di Lingue e Letterature Straniere, ma ha rinunciato per dedicarsi totalmente alla carriera.

Conoscevate questo dettaglio riguardo il percorso accademico di Elisabetta Gregoraci? Siamo certi che il pubblico non veda l’ora di rivederla in tv: non ci resta che attendere “Verissimo”!