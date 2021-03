Elettra Lamborghini è davvero distrutta: vi riportiamo le sue parole sui social questa mattina. Ieri ha saputo di essere ancora positiva al Covid-19.

Non è un bel periodo per Elettra Lamborghini. La famosa cantante e noto personaggio televisivo italiano ha contratto il Coronavirus e si ritrova, a distanza di molti giorni, ancora a casa, in isolamento. Elettra ieri ha effettuato un nuovo tampone e non è andata come avrebbe voluto: la famosa ereditiera è ancora positiva. La notizia l’ha distrutta, soprattutto perchè durante il suo isolamento, il suo miglior amico cane che le ha fatto compagnia in questi giorni, è venuto a mancare. Sono giorni difficili per Elettra che questa mattina di 20 marzo ha deciso di sfogarsi con i suoi fan. Ecco le sue parole.

Elettra Lamborghini: “Sono crollata, voglio andare via da qua”, lo sfogo della cantante

Elettra Lamborghini è ancora a casa, in isolamento. La giovane cantante ed opinionista de L’Isola dei Famosi ieri è risultata nuovamente positiva al tampone Covid-19. La notizia l’ha fatta letteralmente crollare emotivamente, sentite cosa ha raccontato: “Ieri ho pianto tutto il giorno quando mi hanno detto che sono ancora positiva. Tra il fatto che è morto il cane, al fatto che sto così, sola, sono crollata. Mi sono messa a piangere, disperata. Non mi piace stare da sola“. Sono queste le parole dell’ereditiera svelate nelle sue Instagram story. Elettra ha aggiunto che questa mattina ha provato a tirarsi un po’ su di morale: farà un nuovo tampone per verificare la sua situazione. “Ho anche finito le medicine, mangio e perdo peso” ha raccontato. “Voglio andare via da qua” sono le parole di Elettra che sembra davvero esausta di questa situazione e di quello che le è accaduto.

Non appena sarà guarita, sarà in studio de L’Isola dei Famosi in qualità di opinionista con Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi: le auguriamo di tornare presto a lavoro ed a far sorridere tutti con la sua simpatia!