Anticipazioni Domenica In, puntata di domenica 21 marzo: grandi ospiti in studio, ci sarà anche la meraviglia attrice.

Una nuova puntata di Domenica In, il programma condotto dalla meravigliosa Mara Venier andrà in onda proprio oggi, domenica 21 marzo, e come sempre i colpi di scena non possono mai mancare. La trasmissione conquista ogni volta l’attenzione del pubblico, tanto che gli ascolti sono sempre da record. Il successo si deve ovviamente, non solo alla conduttrice, che con la sua schietta personalità riscontra un notevole apprezzamento, ma anche grazie agli ospiti, che in ogni puntata, si rivelano ai microfoni della presentatrice. Ebbene, nella puntata che andrà in onda tra poche ore, tanti grandi artisti presenti: scopriamo insieme chi arriverà nello studio di Domenica In.

Anticipazioni Domenica in, puntata del 21 marzo: grandi ospiti in studio

Oggi, domenica 21 marzo, ci sarà una nuova puntata dell’amatissima e seguitissima trasmissione Domenica In. Il programma vede la conduzione di Mara Venier, che con la sua schietta e solare personalità, conquista l’amore del pubblico. Nella puntata che andrà in onda a breve, ci saranno grandi ospiti in studio: scopriamo insieme gli artisti presenti. Ebbene, la diretta inizierà, come sempre, con il consueto spazio dedicato all’emergenza sanitaria che il nostro Paese e il resto del mondo, sta vivendo, con un ospite di grande prestigio, ovvero il Ministro della Salute Roberto Speranza. Ma ci saranno anche il Professor Francesco Le Foche, Giovanna Botteri, Alberto Matano e Ferzan Ozpetek. Mentre, successivamente, per lo spazio post-Sanremo ci saranno in studio il cantante Bugo, l’attrice Matilda De Angelis, prima co-conduttrice ad affiancare Amadeus, alla Kermesse musicale, i Coma Cose, Madame e Ghemon. In Collegamento, troveremo, invece, Erminia e Luca Manfredi, moglie e figlio del grande attore romano Nino Manfredi.

Ebbene, si prospetta una puntata ricca di colpi di scena, che vedrà la partecipazione di grandi ospiti, per lo spazio dedicato al post-sanremo, gli artisti in gara potranno rivelarci qualche aneddoto vissuto durante il Festival, e ovviamente non mancheranno di cantare in studio il brano portato alla Kermesse. Sicuramente le emozioni sono assicurate, come anche le risate. E allora, appuntamento da non perdere, con Domenica In, oggi, alle ore 14, su Rai 1.