Bugo, non solo cantante, spunta un inaspettato ‘retroscena’ nella sua carriera: non tutti ne sono a conoscenza.

L’abbiamo visto al Festival di Sanremo 2021, esibirsi con il brano ‘E invece sì’, arrivando sul palco dell’amata kermesse musicale dopo un anno dalla sua precedente partecipazione. Bugo, in gara con gli altri 26 big presenti, ha saputo dimostrare tutto il suo talento, riuscendo a conquistare l’affetto del pubblico. Cantautore e musicista italiano, la sua carriera è pienissima; in questi anni, l’artista ha raggiunto numerosi traguardi, e non poteva essere altrimenti, dato che possiede una voce che arriva dritta al cuore. Non tutti sanno, però, che la sua carriera ha abbracciato anche un altro ambito: siete curiosi di scoprire esattamente di cosa si tratta? Seguiteci!

Bugo, spunta un ‘retroscena’ nella sua carriera: non solo cantante, l’avreste mai detto?

Ebbene, tra poche ore, andrà in onda una nuova puntata dell’amatissimo programma domenicale, Domenica In, condotto da Mara Venier. La trasmissione conquista, ogni volta, i telespettatori, tanto da essere una delle più seguite. In studio abbiamo la possibilità di farci travolgere dalle interviste che la conduttrice avvia, e il seguito si deve ovviamente anche agli ospiti che in ogni puntata arrivano. Nella diretta che andrà in onda a breve, ci saranno alcuni artisti che abbiamo visto esibirsi in gara al Festival di Sanremo 2021, e tra di loro, ci sarà anche Bugo. Il cantante è arrivato al Festival della canzone italiana portando il brano E Invece sì, e riscontrando un forte apprezzamento. Non tutti sanno, però, che Bugo ha anche fatto parte del film Missione di Pace, nel 2011, Oltre all’interpretazione nei panni di uno dei soldati, ne realizza la colonna sonora.

Ebbene sì, l’artista è stato anche attore nel film Missione di Pace, ponendosi come autore della colonna sonora. L’avreste mai detto? A quanto pare, Bugo, non solo è un cantautore di grande livello, e dal profondo talento, ma ha abbracciato anche un ambito completamente diverso.