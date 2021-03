Fiorella Mannoia “irriconoscibile”: lo scatto da giovane condiviso dalla cantante sui social, sono passati tanti anni.

È una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. E forse non tutti sanno che è molto attiva anche sui social. Parliamo di Fiorella Mannoia, che sul suo profilo Instagram è seguita da ben 517 mila followers. Followers con i quali condivide foto e video delle sue giornate, dagli impegni lavorativi ad attimi di vita quotidiana. Ma anche tantissime foto ricordo! Come quella apparsa sul suo profilo qualche ora fa. “Un po’ di tempo fa. Molto tenebrosa” è la didascalia che la cantante ha allegato allo scatto. Curiosi di vederlo? Ve lo mostriamo subito!

Fiorella Mannoia condivide uno scatto da giovane: “Un po’ di tempo fa”, com’è cambiata negli anni

Ricordate com’era Fiorella Mannoia da giovane? A rinfrescarvi la memoria ci ha pensato proprio lei, condividendo una meravigliosa foto ricordo sui suoi canali social. Uno scatto in bianco e nero, che mostra la cantante in tutta la sua bellezza: meravigliosa, allora come adesso. In poco tempo il post è stato invaso dai likes e i commenti dei followers, che non hanno esitato a lasciare un complimento alla splendida artista romana. Date un’occhiata:

E tra i commenti, spunta anche quello della collega Laura Pausini, che lascia una faccina con gli occhi a cuore, ad indicare la sua reazione alla vista dello scatto. Che dire, Fiorella sa sempre come incantare i suoi fan. E voi, cosa aspettate a seguirla?

Il matrimonio con Carlo Di Francesco

E proprio qualche mese fa Fiorella Mannoia è convolata a nozze con Carlo Di Francesco. La coppia si è sposata il 22 febbraio 2021, dopo ben 15 anni di fidanzamento, anche se è uscita allo scoperto circa 3 anni fa. Lei 66 anni, lui 41, la differenza d’età non è mai stato un problema per loro. I fan di Amici si ricorderanno di Carlo nel ruolo di prof di canto, qualche anno fa.