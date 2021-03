In un’intervista a Vanity Fair, Stefania Orlando racconta la sua vita dopo il GF Vip e qual è stato il primo programma a cui ha partecipato.

Tornata alla vita reale da circa tre settimane, Stefania Orlando rivela in un’intervista a Vanity Fair come procede la routine quotidiana dopo un’esperienza così forte come quella vissuta al GF Vip 5. Un’avventura alla quale Stefania Orlando racconta di non mai pensato come a qualcosa di adatto a lei. I più affezionati al reality di Canale 5 ricorderanno che a settembre la bellissima conduttrice romana diceva di essersi prefissata la durata di un mese nel loft di Cinecittà. Non solo, specificava di non essere andata lì per vincere ma per convincere. Eppure, al contrario delle sue previsioni, la partecipazione al GF Vip è stata per lei un successo clamoroso che l’ha portata a resistere per tutti i sei mesi e ad arrivare in finale. La Orlando è risultata più che vittoriosa da questa esperienza e alla sua uscita è stata sommersa da un affetto incredibile da parte del pubblico. Sempre schietta e sincera, la personalità della bionda presentatrice ha colpito in positivo tutti e molti la vorrebbero rivedere presto in tv, magari con un programma tutto suo. Proprio a proposito di programmi, sapete qual è stata la prima trasmissione a cui ha partecipato da ragazza?

Stefania Orlando, da agente immobiliare alla tv: il primo programma della sua carriera

Come ha più volte raccontato all’interno della casa del GF Vip, Stefania da giovane ha sentito molto presto l’esigenza di diventare indipendente dalla famiglia. A soli 18 anni andò a vivere insieme ad una carissima amica e iniziò a lavorare in un’agenzia immobiliare per mantenersi ed essere autonoma. Ma come avvenne l’avvicinamento alla televisione? A Vanity Fair ha raccontato che in quel periodo vendette casa a una coppia: lui lavorava in Fininvest e le mi ha propose un provino con Corrado per fare la valletta de La Corrida. E Corrado effettivamente la scelse ma per un altro programma. Si trattava di una trasmissione mattutina condotta da Claudio Lippi.

E voi ricordavate questa parentesi nella carriera della bella Stefania?