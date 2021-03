Conoscete la vita privata di Elio Germano? Il famoso attore pluripremiato lascia la sfera sentimentale lontana dalle luci dei riflettori: vi sveliamo qualche curiosità.

Elio Germano è il famosissimo attore, classe ’80, che nel corso della sua carriera ha ottenuto svariati premi famosi. Tre David di Donatello per miglior attore protagonista, un Nastro d’argento al miglior attore protagonista, il Prix d’Interpretation Masculine al Festival di Cannes 2010. Orso d’argento per miglior attore ad Elio Germano al Festival di Berlino: insomma, un attore divenuto ormai di fama internazionale. Dell’attore pluripremiato però non si conoscono molte informazioni: Elio Germano ci tiene molto alla sua privacy che ha deciso di tenerla del tutto lontana dalle luci dei riflettori. Da una sua intervista per Vanity Fair siamo riusciti a scoprire qualcosina: vi sveliamo tutto!

Elio Germano, conoscete la sua vita privata? I ‘segreti’ dell’attore pluripremiato

Elio Germano è l’attore pluripremiato tra i più riservati d’Italia. Sulla sua vita privata infatti non si conosce nulla, o quasi. E’ nato a Roma il 25 settembre del 1980 da una famiglia originaria di Duronia, in provincia di Campobasso. Ha esordito a solo 12 anni nel mondo del cinema: interpretava il ruolo del protagonista in ‘Ci hai rotto papà’.

ed ha una compagna di nome Valeria, che, secondo quanto si legge sul web, è un’insegnante di sostegno. Sempre sul web, si vocifera abbia due figli! Elio Germano non è presente sui social! Sapete in cosa si è laureato? In Filosofia del linguaggio, a Villa Mirafiori. Lo ha rivelato l’attore stesso in un’intervista a Vanity Fair. A quanto pare avrebbe confermato le voci di esser diventato papà bis: “Si dice che sia diventato papà per la seconda volta, da pochissimo” è la domanda posta. “Ma no da tantiss… Cioè, sono veramente fatti miei. Comunque sono notizie sbagliate. Antiche. Ma non dico di quanto” è stata la risposta dell’attore. Elio ha spiegato di voler mantenere privata la sua vita, parlare di certi argomenti lo mettono in imbarazzo!