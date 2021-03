Andrà in onda questa sera, 22 Marzo, la terza puntata di “Makari”, nuovissima e appassionante fiction con protagonista Claudio Gioè: sorprendente anticipazione, cosa accadrà

La nuovissima e coinvolgente serie “Makari”, ispirata ai romanzi di Gaetano Savatteri, farà il suo ritorno con la terza puntata questa sera, 22 Marzo: incredibili anticipazioni, cosa accadrà? Ad interpretare il tormentato giornalista e protagonista, Saverio Lamanna, è il talentuoso e affascinante attore Claudio Gioè. Il nuovo format di Rai 1 ha conquistato il pubblico fin dalla prima messa in onda per la capacità di mescolare mistero, introspezione e, soprattutto, di trasmettere ai telespettatori tutti i sentimenti che animano il protagonista. Come sappiamo, Saverio Lamanna non è un semplice giornalista o scrittore: la sua grande curiosità e il suo spirito di osservazione lo spingono a ricoprire il ruolo di “investigatore” e lo portano ad indagare per risolvere intrighi e misteri. Cosa accadrà nella prossima puntata? Scopriamolo insieme!

“Makari”, cosa accadrà nella terza puntata?

Nella puntata di questa sera vedremo Lamanna alle prese con la morte di Franco Rizzo, ex calciatore ma, soprattutto, suo cugino. L’uomo avrebbe perso la vita in un incidente d’auto, ma la realtà sembra molto diversa. Ben presto diverrà evidente al protagonista che di incidente non si è trattato. Inizialmente, Lamanna non vorrebbe partecipare ai funerali, in quanto non ha alcun ricordo o legame con Rizzo. Un confronto con il padre, però, lo convince a prendervi parte. Confronto che, come sempre, vedrà il giornalista sopprimere e cercare di “cancellare” qualsiasi sentimento come ha imparato a fare dalla perdita della madre. Sarà proprio Lamanna, però, a indagare sull’accaduto e la strada che lo condurrà alla soluzione del caso sarà fondamentale anche per ritrovare alcune parti di se stesso a lungo celate. Un colpo di scena, tuttavia, rimescolerà le carte in tavola: Suleima ha ricevuto la proposta per un colloquio di lavoro a Milano e sembra ipotizzare di lasciare Makari.

Cosa accadrà al nostro protagonista? Quale decisione prenderà Suleima e questo come influenzerà il loro rapporto? Lo scopriremo questa sera!