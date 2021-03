Serena Rossi, splendida notizia per la conduttrice: c’entra Canzone Segreta, la nuova trasmissione di Rai Uno in onda ogni venerdì.

Emozioni a non finire con Canzone Segreta, la trasmissione in onda su Rai Uno ogni venerdì sera. Trasmissione in cui gli ospiti, ignari di cosa sta per accadere in studio, ricevono una sorpresa unica, sulle note delle loro canzoni del cuore. Filmati, video messaggi ed esibizioni mozzafiato: un programma che è entrato nel cuore dei telespettatori. A condurlo, con tutto il suo grande talento e i suoi abiti da sogno, Serena Rossi. E proprio per i telespettatori del nuovo varietà di Rai Uno è in arrivo una buona notizia. A riportare è stato TV Blog. Ecco di cosa si tratta!

Serena Rossi, splendida notizia per la conduttrice: Canzone Segreta si allunga di una settimana

State seguendo Canzone Segreta, il nuovo programma Rai condotto da Serena Rossi? Finora sono andate in onda le prime due puntate dello show, trasmesso ogni venerdì sera. E proprio a questo proposito, arriva una splendida notizia: la trasmissione si allunga di una settimana, con l’introduzione di una nuova puntata. Come riportato da TV Blog, le puntate non saranno quindi cinque, come stabilito inizialmente, ma sei. La trasmissione non terminerà venerdì 16 aprile ma una settimana dopo, il 23 aprile. Una notizia meravigliosa per i fan della trasmissione, che potranno quindi seguire le storie di altri ospiti con l’aggiunta di una nuova puntata.

Da Carlo Conti a Luca Argentero, da Michele Placido a Romina Power, da Mika a Ciro Ferrara: sono andate in onda solo due puntate, ma sono stati già tantissimi i personaggi che si sono raccontati nella trasmissione Rai, rivivendo momenti e ricordi col sottofondo delle loro canzoni del cuore. E tanti altri ospiti sono pronti ad emozionarsi e ad emozionare il pubblico, ancora per quattro puntate. La prossima andrà in onda questo venerdì, 26 marzo 2021, su Rai Uno. Non perdetevela!