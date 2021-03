Temptation Island, colpo di scena: “Non ci sposiamo!”, arriva la smentita dopo l’annuncio di qualche giorno fa.

Un colpo di scena totalmente inaspettato, quello che ha coinvolto una delle coppie più chiacchierate delle ultime edizione di Temptation Island. Qualche giorno fa l’annuncio del matrimonio, oggi la smentita! Parliamo di Ciavy e Valeria Liberati, che abbiamo conosciuto proprio nel docu reality di Canale 5. Un percorso turbolento, quello della coppia, a Temptation Island: al termine del programma, infatti, i due sono usciti separati! Poco dopo, però, il ritorno di fiamma ed oggi i due sono ancora insieme. E, fino a poche ore fa, tutti credevano che a breve sarebbero arrivate le nozze! A rivelarlo è stato Ciavy, in una story condivisa su Instagram qualche giorno fa. Ma, sempre su Instagram, è arrivata anche la smentita di Valeria. Ecco cosa è successo.

Temptation Island, colpo di scena: “Non ci sposiamo!”, Valeria Liberati smentisce l’annuncio di Ciavy

Niente fiori d’arancio per Ciavy e Valeria Liberati. L’ex coppia di Temptation Island non convolerà a nozze, come annunciato da Ciavy qualche giorno fa. A raccontarlo è stata Valeria, attraverso le sue stories di Instagram. L’ex protagonista del reality ha spiegato che il suo fidanzato stava scherzando. Ma non è tutto: pare anche che tra i due la storia non proceda proprio a gonfie vele : “Come posso sposarmi se il rapporto non va alla grande?”, dichiara la Liberati, smorzando l’entusiasmo dei fan, che già sognavano di vederla con l’abito bianco. Insomma, almeno per ora, niente matrimonio per la coppia.

E voi, che idea vi siete fatti su questa vicenda? Ricordate il percorso di Ciavy e Valeria nel docu reality dedicato alle coppie? Durante la permanenza nel villaggio, la Liberati aveva creato un bel feeling col tentatore Alessandro Basciano, a tal punto che molti fan speravano nella nascita di una nuova coppia! Dopo alcune settimane dal termine del programma, però, Valeria ha deciso di dare un’altra possibilità a Ciavy.