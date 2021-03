Uomini e Donne, Anticipazioni oggi 22 marzo 2021: ecco cosa succederà nel primo appuntamento settimanale del famoso dating show.

Oggi lunedì 22 marzo va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Nell’ultimo appuntamento, il dating show ha incentrato la puntata su Gemma Galgani e sul riavvicinamento tra lei e Maurizio. Venerdì 19 marzo abbiamo visto il confronto tra la Dama di Torino ed il Cavaliere che in studio ha rinnovato l’interesse per lei: per tale motivo sono stati attaccati dallo studio, in particolare da Gianni e Tina. Ma cosa succederà oggi? Dovrebbe essere quella di oggi la volta del Trono Classico: secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, dovrebbe andare in onda oggi la puntata registrata lo scorso 11 marzo. Il Cavaliere deciderà di abbandonare definitivamente lo studio di Maria De Filippi. Ecco cosa vedremo in puntata.

Uomini e Donne, Anticipazioni 22 marzo: il Cavaliere abbandona lo studio

Oggi, lunedì 22 marzo, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Al centro dello studio, secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, dovrebbero sedersi Samantha, Gero e Lara. Il Cavaliere dovrebbe spiegare di non riuscire più a continuare il suo percorso a Uomini e Donne: Gero abbandona così il programma.

Dopo l’addio del Cavaliere, si dovrebbe passare a Massimiliano. Il tronista è uscito con Eugenia e Federica. Con la prima si è trovato bene, in settimana si sono scambiati molti messaggi: vedremo l’esterna tra Massimiliano ed Eugenia, tra i due c’è molto feeling. Con Federica, il tronista ha fatto un’esterna diversa. In studio, dovrebbe intervenire Vanessa: la corteggiatrice chiederà a Massimiliano se ha avuto un pensiero per lei. Massimiliano dovrebbe risponderle che le è mancata.

Luca sta uscendo con Angela ed Elisabetta. Dovrebbe parlare in studio con Antonella: il tronista non è stato colpito subito dalla corteggiatrice. Cosa accadrà tra loro? Non ci resta che attendere la puntata di oggi, 22 marzo 2021, alle 14.45 su Canale 5.