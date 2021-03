Il principe Harry in un libro dedicato ai ragazzi ha deciso di manifestare i suoi sentimenti: “Ho perso mia madre, non volevo accettarlo”, la dolorosa confessione.

Sappiamo, il principe Harry e Meghan Markle diventeranno genitori per la seconda volta; la notizia della gravidanza è stata manifestata dopo un doloroso momento vissuto. La coppia, in queste ultime settimane, è al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni che sono state riportate durante l’intervista a Oprah. Nel corso di tale confronto, molte affermazioni hanno lasciato il mondo intero senza parole, e non sono mancate le polemiche. Harry ha anche parlato dell’amore per sua madre Lady Diana. E proprio in una prefazione al libro per i figli degli operatori sanitari che hanno perso la vita durante la pandemia, a causa del Covid-19, il principe ha raccontato del suo dolore, quel dolore, forte, provato quando sua madre è morta.

Harry, confessione dolorosa: “Ho perso mia madre, ha lasciato un buco enorme dentro di me”

Come abbiamo anticipato, nella prefazione ad un libro dedicato ai figli degli operatori sanitari che hanno perso la vita durante la pandemia, il principe Harry ha voluto manifestare pienamente il suo dolore, quello provato e subito quando sua madre, Lady Diana, è scomparsa, quando allora aveva soltanto dieci anni. “Se stai leggendo questo libro, è perchè hai perso i tuoi genitori o una persona cara…spero che questa storia possa darti conforto nel sapere che non sei solo. Quando ero un ragazzino ho perso mia madre. Non volevo crederci, accettarlo, a quel tempo, ha lasciato un buco dentro di me. So come ti senti, quel buco sarà riempito..“, ha scritto; una confessione in cui Harry ha espresso apertamente la mancanza che tale perdita ha provocato nel suo cuore, ma che con l’amore, un giorno, col tempo, sarà riempita.

Il libro è intitolato Hospital By the Hill, ed è riportata la storia di un ragazzo che ha perduto sua madre, mentre lavorava in ospedale, in piena crisi coronavirus. Il principe ha così voluto avvicinarsi a tutti quei bambini, ragazzi, che hanno subito una sofferenza tanto grande.