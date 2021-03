Chi saranno gli ospiti della terza puntata di Canzone Segreta, condotto il venerdì sera su Rai 1 da Serena Rossi: nomi incredibili.

Andrà in onda venerdì 26 marzo la terza puntata dello show di Rai 1 Canzone Segreta: ogni settimana, i personaggi celebri ospiti della puntata riceveranno una sorpresa sulle note di un brano misterioso che sarà in grado di smuovere le loro emozioni. La bravissima Serena Rossi si sta dimostrando all’altezza del compito e non c’è da stupirsi. La bella napoletana è una professionista a tutto tondo con una carriera sfavillante alle spalle nonostante la giovane età. Attrice apprezzatissima che proprio recentemente ci ha fatto sognare con la fiction Mina Settembre, Serena mostra un talento non indifferente anche in veste di presentatrice. Tanto successo ha portato anche a voler prolungare di una settimana la durata del programma. La quinta puntata prevista per venerdì 16 aprile non sarà infatti l’ultima ma ce ne sarà una sesta il prossimo 23 aprile. Ma chi saranno i personaggi invitati per questo terzo appuntamento? Scopriamolo!

Canzone Segreta, chi saranno i personaggi ospiti della terza puntata

Saranno autentiche stelle del mondo dello spettacolo quelli che animeranno il palco durante la terza puntata di Canzone Segreta. Come anticipa Tv Blog, a ricevere le emozionanti sorprese grazie ad una canzone appunto segreta, saranno sei personaggi davvero imperdibili. Innanzitutto, il grande attore italiano Raoul Bova, protagonista di una serie che dovrebbe partire ad aprile su Canale 5, intitolata ‘Buongiorno mammà’. Ci sarà poi uno dei volti più noti di Rai 1, la giornalista e condutrice Francesca Fialdini. Un’altra icona della tv e del cinema nostrano è attesa: stiamo parlando di Claudia Gerini, attualmente nella giuria della XVI edizione di Cortinametraggio. Tra gli invitati anche un’artista molto amata, Amanda Lear. E non è finita qui: sarà presente anche la presentatrice Paola Perego al timone del programma Il Filo rosso, in onda ogni sabato su Rai 2 alle 14.

Infine, una sorpresa anche per il pubblico: il sesto ospite lo scopriremo solo venerdì 26, quindi non perdetevi il prossimo appuntamento con Canzone Segreta!