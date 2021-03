Chi è Francesco Bova: età, passioni e Instagram del figlio di Raoul Bova

Chi è Francesco Bova: età, passioni e Instagram del figlio dell’amatissimo attore Raoul Bova.

Raoul Bova è uno degli attori più amati ed apprezzati di sempre nel nostro Paese. Ma avete mai visto suo figlio Francesco? Classe 2001, è nato dal matrimonio tra l’attore e Chiara Giordano, la sua prima moglie. Diventato maggiorenne nel 2019, Francesco non è l’unico figlio nato dall’amore tra Raoul e Chiara: c’è anche Alessandro Leon, il primogenito, nato a gennaio del 2000. Ma cerchiamo di conoscere qualcosa in più su Francesco, dando uno sguardo al sua canale Instagram.

Chi è Francesco Bova: tutto sul figlio di Raoul Bova

Lui lo conosciamo benissimo, ma avete mai visto Francesco, il figlio di Raoul Bova? Lo vedrete molto presto in tv: questa sera, 23 marzo 2021, infatti, sarà complice de Le Iene per un divertentissimo scherzo ai danni del suo papà. Nel frattempo, cerchiamo di scoprire qualcosa in più su di lui. Come il fratello maggiore Alessandro Leon, anche Francesco è piuttosto riservato e lontano dalle luci dei riflettori. Dal suo canale Instagram, però, è possibile scoprire che è appassionato di musica. Nello specifico, come si legge nella sua bio, è parte dei Vetrigos, un gruppo di dj e italian producers. Ecco uno dei post che Francesco ha condiviso qualche mese fa sul suo Instagram:

In seguito, invece, uno scatto condiviso da Raoul Bova in cui si trova proprio in compagnia dei suoi due figli, Francesco ed Alessandro Leon:

Lo scherzo a Le Iene

Come abbiamo detto, questa sera a Le Iene andrà in onda lo scherzo di Raoul Bova. Protagonista e complice dello scherzo è proprio Francesco, che farà credere al suo papà di essere diventato nonno: il bambino sarebbe nato da una recente relazione di Francesco con una star a luci rosse di nome Priscilla e di un bel po’ di anni più grande. La reazione di Raoul è tutta da vedere! Appuntamento con le Iene questa sera su Italia Uno. Ci sarà da divertirsi!