La finale de L’Isola dei Famosi dove si svolgerà? Ecco la notizia che potrebbe cambiare letteralmente i piani del programma!

L’Isola dei Famosi 2021 sta già regalando tantissime sorprese e colpi di scena nonostante sia iniziato da solo una settimana. Il reality è già a meno due naufraghi: il Visconte Ferdinando Guglielmotti e Akash Kumar sono stati eliminati dal televoto ed entrambi hanno deciso di tornare a casa. Hanno rinunciato ad una seconda chance, ovvero quella di trasferirsi a Parasite Island. Il programma è iniziato, come già detto, da soli 8 giorni eppure in tanti si interrogano su come potrebbe essere la finale. Perchè questi pensieri? L’emergenza Coronavirus continua ad essere attiva e dunque, chi rientra dall’Honduras, deve sottoporsi a tampone e quarantena di 14 giorni, per evitare qualsiasi rischio di contagio. Ed allora, come e dove si svolgerà la finale de L’Isola? Ecco l’ipotesi!

Isola dei Famosi 2021, sapete dove si svolgerà la finale? Probabile cambio di programma

Cambio di programma, forse, per l’Isola dei Famosi e la sua finale. Solitamente l’ultimissima puntata del reality, quella che decreta il vincitore, si svolge in Italia non appena i naufraghi sbarcano dall’aereo che li ha riportati a casa dall’Honduras. Così, molto probabilmente, non sarà! La finale potrebbe svolgersi direttamente in Honduras per evitare qualsiasi tipo di contagio tra i naufraghi!

E’ il portale di Trash Italiano a lanciare l’ipotesi che a sua volta ha ascoltato le parole di Marco Maddaloni in una diretta: i finalisti dovrebbero rispettare il protocollo anti Covid e dunque non potrebbero rientrare in Italia in tempo per la finale! Per questo motivo l’ultima puntata del programma potrebbe svolgersi direttamente in Honduras!

Marco Maddaloni è il vincitore dell’ultima edizione de L’Isola andata in onda: era il 2019 e fu proprio il Judoka napoletano a conquistare tutto il pubblico di Canale 5 che ha deciso di premiarlo. A seguire, al secondo posto arrivò Marina La Rosa, al terzo Luca Vismara. L’edizione era condotta da Alessia Marcuzzi.