In arrivo stasera 23 marzo su Rai 1 l’attesissima serie tv Leonardo: chi è l’attore Aidan Turner che interpreta la parte del protagonista.

Debutta questa sera in Italia su Rai 1 la serie tv in salsa thriller ‘Leonardo’: quattro appuntamenti per otto puntate che racconteranno la vita del celebre artista e scienziato Leonardo Da Vinci. Un personaggio che con i suoi mille talenti ha dato un’impronta indelebile al corso della storia mondiale. Geniale nella pittura così come nella matematica, la sua vita ha sempre appassionato milioni di persone, il fascino della sua grandezza resta immortale per tutte le generazioni. Con i suoi numeri da capogiro, tra location, costumi ed altro, la serie è un vero kolossal e si preannuncia imperdibile. Ma chi è l’attore Aidan Turner che interpreta Da Vinci? Sapete che prima di affacciarsi alla recitazione ha svolto lavori molto lontani da questo ambiente? Scopriamo ogni cosa nel dettaglio.

Aidan Turner, sarà Leonardo nell’omonima serie in onda stasera: chi è l’attore irlandese

La storia narrata in questa impedibile fiction avrà, come anticipato, un sapore thriller: la migliore amica di Leonardo verrà uccisa e si dovrà capire se è lui l’autore dell’assassinio. Nel cast troviamo anche celeberrimi nomi italiani come Giancarlo Giannini e l’amatissima Matilda De Angelis. L’attore che presta il volto al genio autore della Gioconda, Aidan Turner, è nato nel 1983 a Clondalikn, in Irlanda, da padre elettricista e madre contabile. Ha un fratello, Colin. Prima di sfondare come attore, durante il suo percorso universitario ha svolto diversi lavori: è stato barista e addetto in un cinema. Ha interpretato dapprima piccoli ruoli come quello in Shadowhunters, Lo Hobbit, Dieci Piccoli Indiani, fino a diventare Capitano Ross nella serie Poldark. Di notevole bellezza, è fidanzato dal 2018 con l’attrice Caitlin Fitzgerald, protagonista delle serie tv Masters of Sex.

E voi siete curiosi di scoprire cosa ci riserva la prima puntata di Leonardo stasera?