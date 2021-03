Magnifica sorpresa per Tommaso, il giovane allievo di Amici che ha festeggiato il suo ventesimo compleanno con i suoi compagni d’avventura del talent!

Amici 20 sta riscuotendo un enorme successo. Lo scorso sabato è andata in onda la prima puntata del serale ed ha regalato davvero tante emozioni. I giovanissimi allievi della scuola più famosa d’Italia hanno conquistato il cuore del pubblico televisivo ed anche tra loro è scoppiata una grande amicizia. Proprio per questo motivo vi parliamo di una meravigliosa sorpresa arrivata oggi, per un allievo, in occasione del suo compleanno. Chi segue il programma ed ormai conosce bene i giovani protagonisti di questa edizione, saprà che lo scorso 21 marzo Tommaso ha compiuto 20 anni! Oggi è arrivata una meravigliosa sorpresa per lui: guardate il video pubblicato dal canale Instagram del noto programma televisivo.

Amici, magnifica sorpresa per Tommaso: il giovane non se l’aspettava affatto

Tommaso Stanzani è uno degli allievi di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino bolognese, classe 2001, è nato il 21 marzo ed oggi i suoi compagni d’avventura hanno deciso di fargli una sorpresa. Tutti i giovani allievi hanno intonato la classica canzone di compleanno, ‘Tanti auguri’, avanti ad una torta: i ragazzi hanno pensato proprio a tutto, c’erano anche i palloncini! La festa è stata perfetta, ecco il video pubblicato dal canale Instagram di Amici:

La torta l’ha fatta Martina, il giovane ha spento le candeline ed ha abbracciato tutti: ha ricevuto un affetto davvero incredibile in questo giorno! Ha compiuto 20 anni Tommaso che è entrato a far parte della scuola di Amici a dicembre 2020. Ballerino versatile, amato da tutti: ha conquistato la maglia per il serale grazie ad Alessandra Celentano. L’insegnante l’ha fortemente voluto soprattutto per i suoi meriti e la sua bravura. Nella prima puntata del serale, Tommaso ha ricevuto i complimenti da tutti, anche dai giudici scelti per questa edizione, Stash, Emanuele Filiberto e Stefano de Martino!