Dayane Mello ha parlato a ‘Casa Chi’ di Rosalinda Cannavò, del loro rapporto oggi ed ha fatto una confessione sulla sua vita sentimentale! Ecco le parole dell’ex gieffina.

Si torna a parlare di una delle coppie più chiacchierate del GF VIP 5! Impossibile non indovinare: si tratta di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Le due nella Casa più spiata d’Italia hanno vissuto una grande amicizia, fatta di alti e bassi, ma in tanti mesi nella Casa non si sono mai separate. Dopo la fine del GF VIP, le strade si sono divise: cosa è successo tra loro? E’ l’ex protagonista del famosissimo reality a parlare del suo rapporto con la famosa attrice. La brasiliana ha parlato di Rosalinda, del rapporto con Andrea Zenga e di molto altro: ecco le parole di Dayane.

Dayane Mello, confessione a sorpresa: “C’è una persona”, l’ex gieffina ha trovato l’amore?

Dayane Mello ha parlato ai microfoni di Casa Chi nella puntata del 23 marzo. L’ex concorrente del GF VIP ha parlato del suo rapporto con Rosalinda Cannavò: ricordiamo che le due ex gieffine hanno vissuto una grande storia d’amicizia, fatta di alti e bassi, che ha lasciato un segno in questa edizione. Cosa ha raccontato Dayane? Qual è il loro rapporto oggi? “Il percorso è finito, quello che resta sono le amicizie. Ho un grande rapporto con Giulia…fa parte della mia vita, a prescindere dal percorso nella Casa. Parlo con Rosalinda ma con Giulia c’è un’amicizia diversa” ha raccontato la Mello. “Io la sento ma lei è fidanzata, ci vedremo quando ci sarà la possibilità. Ne parleremo. Giulia è più affine a me” ha continuato Dayane. La brasiliana ha raccontato di essersi persa un po’ con Rosalinda, ha spiegato di esser stata così tanto vicino a lei nella Casa che è importante ora prendersi cura della propria vita.

La Mello ha parlato della storia tra Rosalinda ed Andrea Zenga: “Non mi convince la loro storia perchè per me è stato un modo per far parlare di sé negli ultimi giorni. Io quella chimica lì non l’ho mai vista, vedremo cosa succederà. Io penso che stanno sfruttando la tv per dire che è una coppia felice. Bisogna vedere a letto come va”.

L’ex gieffina trova l’amore

Colpo di scena a fine dell’intervista! Dayane Mello ha svelato di avere qualcuno nella sua vita. “Ma parliamo di una persona che va e viene nella mia vita da più di 10 anni” ha raccontato la brasiliana. Chi sarà mai l’uomo misterioso?