Maurizio Costanzo Show torna questa sera di 24 marzo 2021 con una nuova edizione: per la primissima puntata grandi ospiti, vi sveliamo le anticipazioni!

Si riaccendono le luci del famosissimo show condotto da Maurizio Costanzo. Il talk show più longevo della televisione italiana torna questo mercoledì 24 marzo 2021 in onda su Canale 5, al consueto orario di sempre: alle 23.22, subito dopo ‘Svegliati amore mio‘. Questo 2021 sarà la 39esima edizione del Maurizio Costanzo Show, che ha il primato di talk show più longevo del piccolo schermo. E’ partito infatti nel 1982 ed è ovviamente ideato e condotto da Maurizio Costanzo. Ospiti sempre incredibili: il conduttore tratta diverse tematiche mettendo a confronto diversi personaggi dello spettacolo. Quest’anno, la nuova edizione si aprirà con un’intervista ad una delle donne più influenti del momento. Proseguirà lo show con tanti ospiti sulle sedie rosse. Vi sveliamo tutti i dettagli!

Maurizio Costanzo Show, ospiti prima puntata 24 marzo: ci saranno anche i tre ex gieffini

Il Maurizio Costanzo Show riparte con una nuova edizione questa sera di 24 marzo. Un nuovo ciclo comincia questa serata di mercoledì in seconda serata: chi saranno gli ospiti del famoso conduttore? La prima puntata di stagione si aprirà con l’intervista ‘one to one’ a Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia. Parteciperanno all’uno contro tutti Federico Monga, il direttore de Il Mattino, il giornalista Giampiero Mughini, Francesco Borgonovo, Claudia Fusani, la soprano Katia Ricciarelli. Ed ancora nel parterre del Maurizio Costanzo Show di questa sera ci saranno Ornella Muti, Marisela Federici e l’attrice Eva Grimaldi!

Ma non è tutto: ci saranno tre volti del Grande Fratello VIP 5, protagonisti dell’ultima edizione andata in onda. Parliamo del vincitore del reality, Tommaso Zorzi e le due ex gieffine, amatissime dal pubblico televisivo, Maria Teresa Ruta e Rosalinda Cannavò! Questa l’anticipazione lanciata da Witty Tv. Non ci resta che attendere l’inizio di questa imperdibile prima puntata dello show, come sempre in seconda serata su Canale 5!