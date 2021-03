Ashley Tisdale è diventata mamma per la prima volta: il magnifico annuncio è arrivato attraverso i canali social. Il post è davvero commovente.

La famosissima attrice Ashley Tisdale è diventata mamma per la prima volta! L’attrice americana è diventata famosa per il suo ruolo di Maddie in Zack e Cody al Grand Hotel e di Sharpay Evans in High School Musical. Da allora ha preso parte a tantissimi film e serie televisive. Ricordiamo Scary Movie, Hellcats, Candace Flynn. Sapete che è anche cantante? Ha dato vita a tre album dal 2007 al 2018 ed uno dei suoi brani. He Said She Said è divenuto disco d’oro in America per aver venduto più di 500 mila copie! Ashley Tisdale sta vivendo una delle gioie più grandi della sua vita: è nata ieri, il 23 marzo, la sua primogenita. Ecco il commovente annuncio sui social.

Ashley Tisdale è diventata mamma: l’annuncio sui social ha commosso tutti

Ashley Tisdale ha commosso tutti poche ore fa con un annuncio sui social davvero magnifico. L’attrice è diventata mamma per la prima volta: è nata Iris French, la primogenita di Ashley e suo marito, Cristopher French. La coppia si è sposata l’8 settembre 2014! La fotografia pubblicata sul canale Instagram dalla neo mamma è davvero commovente: vediamo una piccola manina che stringe le mani della sua mamma. L’attrice scrive come didascalia l’annuncio della nascita, avvenuta ieri, martedì 23 marzo 2021. Tantissimi colleghi ed amici hanno fatto gli auguri ai neo genitori!

Ma chi è il marito di Ashley Tisdale? Cristopher e l’attrice si sono fidanzati nel 2012. Nel 2014 si sono sposati a Santa Barbara, in California. French è un produttore musicale, ha composto infatti canzoni per diversi film e programmi televisivi. I due hanno spesso collaborato insieme. Nato nel nord della California, Cristopher è appassionato di musica: sin da bambino iniziò a suonare la chitarra, si legge.