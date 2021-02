Nicolò Zenga nella puntata del Gf Vip Party ha espresso cosa pensa del rapporto tra Andrea e Rosalinda: incredibile rivelazione.

Ormai è noto, il rapporto sorto tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ha destato grande attenzione da parte del pubblico. I telespettatori si sono mostrati alquanto presi, fin dall’inizio. Sappiamo, la bella attrice è fidanzata, al di fuori della casa, ma all’interno del reality, da qualche settimana, è iniziato a nascere un legame di forte intesa con il bel concorrente. Andrea, qualche giorno fa, ha dichiarato i suoi sentimenti a Rosalinda; i due, si sono stretti in un lungo e sentito abbraccio. Ma colpo di scena, dopo la puntata di lunedì 15 febbraio, durante la notte, è scattato un passionale bacio che ha lasciato tutti senza parole. Sembra che ormai i due concorrenti non si nascondino più, e appaiono sempre più presi. A tal proposito, nel corso della puntata del GF Vip Party, in streaming su Mediaset Play, tra gli ospiti c’è stato il fratello maggiore del ragazzo, ovvero Nicolò Zenga; a quest’ultimo, è stato chiesto il suo pensiero a tal riguardo: ecco cos’ha rivelato.

Nicolò Zenga, ecco cosa pensa del legame tra Andrea e Rosalinda: inaspettata rivelazione

Nel corso della puntata del GF Vip Party, tra gli ospiti, come abbiamo già anticipato, c’è stato anche il fratello di Andrea Zenga, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, ovvero Nicolò. Più volte abbiamo avuto modo di vedere il ragazzo, durante la diretta, quando è stato presente per fare una bellissima sorpresa a suo fratello. Come abbiamo già riportato, Andrea ha stretto un forte legame con Rosalinda Cannavò; i due, dopo la puntata di lunedì, durante la notte, si sono lasciati andare, ed è scattato un lungo bacio. A tal proposito, è stato chiesto a Nicolò cosa pensasse di questa relazione appena nata. “Non me l’aspettavo, sono partiti entrambi molto riservati. Poi ci deve essere stata qualcosa che ha dato l’accelerata. Però, conoscendo Andrea, sapevo che lei poteva essere il suo prototipo. Magari, con il rischio di uscire a breve, si è detto ‘Spingo sull’acceleratore’“, ha commentato.

A quanto pare, Nicolò Zenga non si aspettava un tale avvicinamento, almeno, non così improvvisamente, dato che come lui ha affermato, entrambi sono molti timidi.