Sapete chi è l’ex moglie di Ettore Bassi e quanti figli ha? Ve lo diciamo noi in questo articolo dedicato all’attore

Ettore Bassi è un attore e conduttore televisivo nato a Bari il 16 aprile 1970. Prima di diventare un attore e conduttore, Bassi ha lavorato come animatore nei villaggi turistici. Ha iniziato a studiare recitazione all’età di diciannove anni, mentre nel ’93 ha esordito come conduttore nel programma La Banda dello Zecchino. L’anno dopo ha poi esordito come attore nella miniserie Italian Restaurant. Le sue interpretazioni di maggior successo sono nella terza stagione de I ragazzi del muretto, Carabinieri, Nati ieri, La porta rossa e tanti altri ancora. Nel 2019 ha partecipato al talent show Ballando con le Stelle in coppia con Alessandra Tripoli, classificandosi al secondo posto.

Ettore Bassi, chi è l’ex moglie

Riguardo alla vita privata di Ettore Bassi si sa veramente poco, o meglio lo stretto necessario. L’attore, infatti, non ama parlare di sé e della sua famiglia, piuttosto preferisce far parlare le sue interpretazioni. Sappiamo però che dal 2009 al 2018 è stato sposato con Angelica Riboni. La donna ha ideato ed è Presidente dell’Associazione Torre dell’Oca. Scrive inoltre format televisivi ed è la mente che si cela dietro al programma Gambero Rosso – Quando mamma non c’è. Angelica lavora anche nel settore del graphic web design dal 1995. La coppia ha avuto tre figlie, Olivia, Caterina e Amelia, ma nel 2018 hanno annunciato la separazione.

Bassi, in un’intervista nel programma televisivo Vieni da me, ha dichiarato di aver sofferto molto per il divorzio con la moglie: “Noi uomini abbiamo bisogno di una donna che ci porti a incontrare noi stessi e da lì è ricominciato tutto, grazie a questo posso essere un Ettore migliore a cominciare dalle mie figlie”. Da quel momento, infatti, l’attore ha deciso di dedicarsi totalmente alle sue figlie, divenendo un papà modello.