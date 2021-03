Renato Zero, tra gli artisti italiani più amati, ha fatto sapere tramite social di essersi sottoposto al vaccino anti Covid.

In questo periodo il vaccino anti Covid è una delle questioni più discusse in Italia e nel mondo. La pandemia ha reso l’ultimo anno davvero drammatico ed ha stravolto le vite di tutti. E’ per questo che negli ultimi mesi il vaccino ha rappresentato la luce in fondo al tunnel, l’unica via d’uscita da un labirinto senza precedenti. Soprattutto alla luce di alcuni fatti di cronaca, si parla ogni giorno a qualunque ora dei possibili effetti collaterali, tra chi non ha fiducia in alcuni tipi di vaccini e chi invece sostiene che bisogna affidarsi alla scienza e non creare allarmismi. L’obiettivo è tornare finalmente ad una vita normale e senza paura, quella che da un anno ormai ci è stata tolta. Sono vari i personaggi della politica e dello spettacolo che si stanno sottoponendo al vaccino anti Coronavirus: si tratta di un esempio importante, che può essere d’aiuto a quelli più scettici. Anche Renato Zero ha fatto sapere di aver fatto il vaccino. Lo ha comunicato tramite il suo profilo Instagram aggiungendo alla foto parole bellissime e che devono far riflettere.

Renato Zero, “Viva la vita!”: lo stupendo messaggio dell’artista sul vaccino

Seguitissimo anche sui suoi canali social, Renato Zero che ha sempre avuto col pubblico un rapporto molto schietto e amichevole, ha voluto trasmettere un messaggio di speranza e fiducia riguardo al vaccino. Ha pubblicato in questi minuti una foto che lo ritrae rigorosamente con la mascherina mentre gli viene iniettato una delle due dosi di vaccinoterapia. Con la sua ben nota ironia ma sempre con la sua meravigliosa profondità, il celebre cantante scrive nella didascalia all’immagine: “Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!!!”.

Parole importanti che devono far riflettere e spingere tutti a fare la scelta giusta.