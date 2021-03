Anticipazioni Amici 2021, puntata di sabato 27 marzo: chi è l’eliminato, e il ballottaggio finale tra due amatissimi cantanti.

Sabato 27 marzo andrà in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, che è ormai giunto al Serale. Soltanto la settimana scorsa abbiamo assistito alla prima puntata, che ha visto l’eliminazione di due eccezionali artisti, ovvero Esa Abrate e Gaia di Fusco. Proprio ieri, durante il daytime, c’è stata una sorpresa per i ragazzi, infatti, attraverso un videoclip è stato rivelato, che sarà Pippo Baudo a giudicare le esibizioni, per decidere il vincitore della categoria ballo e della categoria canto del Premio Tim, del valore di 5mila euro. Ebbene, ma proprio ieri, è stata registrata anche la seconda puntata del Serale, e siamo in grado di darvi le anticipazioni: a quanto pare, un vero colpo di scena stupirà i telespettatori, per un ballottaggio inaspettato.

Anticipazioni Amici 2021, sabato 27 marzo: colpo di scena, l’eliminato e chi è a rischio

Come abbiamo anticipato, ieri, giovedì 25 marzo, è stata registrata la seconda puntata del Serale di Amici, dopo la prima che abbiamo avuto modo di seguire sabato 15 marzo. Ebbene, i colpi di scena non sono certamente mancati. Queste tutte le anticipazioni, che vedono come ospiti Pio e Amedeo e il cantante Irama. Ebbene, anche nella puntata di domani, avremo modo di vedere tre manche, e la prima vedrà la sfida tra la squadra di Celentano-Rudy Zerbi e la squadra Arisa-Cuccarini, vincendo la prima questo scontro. Infatti, Sangiovanni ha vinto contro Alessandro e Ibla, Tancredi ha prevalso su Leonardo, Enula ha vinto contro Ibla. Al ballottaggio sono finiti Ibla, Alessandro e Martina, e a dover abbandonare la scuola è stata la cantante.

Nella seconda manche, la squadra Celentano-Zerbi ha sfidato il team Peparini-Pettinelli, e anche questa volta, la prima squadra ha vinto. Il confronto ha visto Sangiovanni vincere contro Aka7even due volte, mentre Giulia ha prevalso su Tommaso. Tutti e tre i componenti sono finiti al ballottaggio, e a finire a rischio eliminazione è stato Aka7even.

Ultima manche: Celentano-Zerbi contro la squadra Arisa-Cuccarini, e questa volta a trionfare sono stati questi ultimi. Raffaele ha vinto contro Deddy, Serena contro Martina e Rosa ha vinto contro Tommaso. Serena, Deddy e Leonardo sono finiti al ballottaggio, che vede a rischio eliminazione Leonardo.

Ebbene, anche questa volta, come la scorsa settimana, scopriremo l’eliminato tra Aka7even e Leonardo direttamente durante la puntata trasmessa. Giulia Stabile è stata nuovamente la più votata dal pubblico.