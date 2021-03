Isola dei famosi, Ilary Blasi nella puntata appena terminata ha incantato con un look strepitoso: il prezzo è da capogiro.

Soltanto da poche ore è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi, iniziata fin da subito con una vera sorpresa, ovvero l’ingresso di un nuovo naufrago, Andrea Cerioli. Il reality, al timone di Ilary Blasi, sta riscontrando un certo seguito, dato che gli ascolti si presentano decisamente alti. Ebbene, nella puntata di ieri, i colpi di scena non sono mancati, e ad animare la diretta non sono mancati gli scontri. Ovviamente, al centro dell’attenzione, non poteva non essere lei, la protagonista del programma, la Blasi, che ha sfoggiato un look pazzesco: il prezzo vi lascerà senza parole.

Ilary Blasi conquista a L’Isola dei famosi con un look pazzesco: il prezzo vi stupirà

Ieri sera, giovedì 25 marzo è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi, esattamente la quarta di questa nuova edizione, che ha avuto inizio soltanto due settimane fa, circa. Nelle prime puntate abbiamo avuto modo di conoscere i naufraghi, che attraverso le loro presentazioni, ci hanno raccontato qualcosa in più sulla loro persona, anche se, proprio poche ore fa, un nuovo ingresso ha sorpreso, infatti, c’è stato l’arrivo di Andrea Cerioli. La diretta è cominciata con l’entrata di Ilary Blasi, che ha conquistato tutti con il suo look pazzesco: ebbene, siete curiosi di scoprire i dettagli? Siamo pronti a svelarvi ogni cosa. Per la quarta puntata, la conduttrice ha scelto un completo in maglia scintillante con un crop top con bottoni dorati che lascia scoperto il busto, e una gonna a matita lunga alta vita, il tutto è firmato Balmain. Il prezzo online dei due pezzi è rispettivamente di 490 euro e 990 euro. Il look era completato dai sandali gioiello firmati Casadei, dal costo di 995 euro.

Per la quarta diretta de L’Isola dei Famosi, Ilary ha sfoggiato un look decisamente meraviglioso, che ha conquistato i telespettatori. Bisogna ammetterlo, la conduttrice stupisce ogni volta con la sua avvenenza.