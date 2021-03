Raoul Bova, sapete quanti figli ha il famosissimo ed amatissimo attore? I loro nomi, l’età e cosa fanno nella vita: i dettagli.

Non ha bisogno assolutamente di presentazioni, Raoul Bova. Volto di punta di numerose pellicole cinematografiche e di film televisivi, l’attore romano decanta di un successo davvero incredibile. Entrato a far parte del mondo dello spettacolo intorno ai primi anni del ’90, il simpaticissimo Bova, in un vero e proprio batter baleno, ha letteralmente conquistato ed incantato tutti. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passato quasi 30 anni dal suo esordio sul piccolo schermo, continua a decantare di un successo davvero clamoroso. E, diciamoci la verità, ammirando il suo fascino e la sua immensa bravura e professionalità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Cosa sappiamo, però, su di lui? Dal punto di vista sentimentale, sappiamo che attualmente è felicemente fidanzato con Rocio Munoz Morales, conosciuta sul set di ‘Immaturi-Il Viaggio’. Ma vi siete mai chiesti, ad esempio, quanti figli abbia? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Raoul Bova, sapete quanti figli ha?

È uno dei volti più amati di sempre, Raoul Bova. Cosa occorre sapere, però, sulla sua vita privata? Attualmente, come dicevamo precedentemente, è felicemente fidanzato con la bellissima Rocio Munoz Morales. E, dal 2000 al 2013, è stato sposato con Chiara Giordano, ex concorrente di Amici Celebrities. Ma siete curiosi, però, di sapere quanti figli ha l’attore romano? Tranquilli, ci pensiamo noi. Di seguito, infatti, vi riporteremo tutto quello che occorre sapere sulla ‘prole’ del bel Bova. A partire, quindi, dai loro nomi e dalla loro età. Fino a quello che fanno nella loro vita. Siete pronti? Ebbene. Dal matrimonio con la Giordano sono nati due splendidi ragazzi. Uno, esattamente Francesco, l’abbiamo potuto conoscere nel corso dell’ultima puntata de Le Iene Show. Quando è stato il protagonista indiscusso di un ‘crudele’ scherzo fatto proprio a suo padre. Le informazioni che abbiamo su di lui, però, sono davvero pochissime. Francesco sembrerebbe essere nato nel 2001. E, da quanto traspare dal suo profilo Instagram, sembrerebbe essere appassionato di musica. Tanto da fare parte di un gruppo musicale. L’altro figlio di Raoul Bova, il suo primogenito, si chiama Alessandro Leon. Ed è nato nel 2000. Anche di lui, purtroppo, sappiamo davvero pochissime cose. Ma non è affatto finita qui. Dalla relazione con l’attrice spagnola, il bel Bova è diventato padre di due splendide femminucce: Luna, nata nel 2015, ed Alma, nata nel 2018.

Una famiglia davvero numerosa, vero?