Sapete chi è la moglie del celebre giornalista Corrado Augias? La sua è una carriera altrettanto strepitosa: conosciamola meglio!

In onda stasera, sabato 27 marzo, su Rai 3 alle 21:45 con il documentario ‘Città segrete – Roma Cristiana’, il celebre giornalista Corrado Augias. Una carriera che parla da sola la sua: giornalista, scrittore, conduttore e autore tv, drammaturgo e perfino ex politico. Tutti lo ricordiamo alla conduzione del famoso programma ‘Telefono giallo’, dove si è fatto conoscere ed apprezzare dal grande pubblico. I suoi programmi sono sempre stati alla sua altezza, proprio come quello che sarà in onda questa sera e che ci farà scoprire le bellezze di Roma. Corrado Augias è sposato da molti anni ed è anche nonno. Anche sua moglie è una famosa giornalista e infatti i due hanno tantissimi interessi in comune. Conosciamo meglio Daniela Pasti, la sua favolosa carriera, le sue origini e i suoi hobby.

Corrado Augias, chi è sua moglie Daniela: insieme hanno scritto un libro

Corrado Augias è sposato da tempo con la bravissima giornalista Daniela Pasti. Un matrimonio solido e duraturo, basato anche sulla condivisione di passioni ed interessi in comune. La Pasti è figlia del famoso generale Nino Pasti, che proprio grazie al lavoro di giornalista contribuì con le sue idee a lottare contro la corsa agli armamenti degli Stati Uniti tra gli anni Settanta ed Ottanta prima di diventare senatore. Tra le tappe più importanti della carriera di Daniela, quella di inviata speciale de La Repubblica. Inoltre, grazie alla sua passione per la scrittura, ha aiutato suo marito nella stesura del libro ‘Tre Colonne in Cronaca’. Augias e la moglie hanno avuto una figlia, Natalia, nata nel 1965 e diventata anche lei giornalista. E’ infatti nella redazione del TG1 e una delle firme de La Repubblica. Sposata con un altro giornalista, Pietro Suber, ha due figlie.

Daniela e suo marito coltivano molte passioni: lei è una talentuosa pittrice e lui un collezionista di tanti cimeli storici. La coppia vive nella villa romana che fu sede dell’Ambasciata del Libano in Italia.