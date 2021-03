Serena Rossi, magnifica notizia: è successo dopo la seconda puntata di Canzone Segreta, lo show di Rai Uno in onda ogni venerdì.

È andata in onda ieri la seconda, attesissima, puntata di Canzone Segreta. Il nuovo show di Rai Uno condotto da Serena Rossi è un vero e proprio susseguirsi di emozioni. Emozioni per gli ospiti in studio ed emozioni per i telespettatori che seguono da casa. Ospiti che, ignari di tutto ciò che accadrà in studio, si accomodano su una sedia bianca al centro della passerella, in attesa di una sorprese speciale. Una sorpresa organizzata da amici, parenti o vecchi colleghi, il tutto con in sottofondo la loro canzone del cuore. Insomma, le emozioni sono davvero tantissime e, anche ieri, si sono raccontati alcuni tra gli artisti più amati del nostro Paese: da Gigi D’Alessio a Claudia Gerini, da Amanda Lear a Raul Bova. Una puntata ricchissima, al termine della quale è arrivata una piacevole sorpresa. Ecco di cosa si tratta!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Serena Rossi, magnifica notizia: c’entra la seconda puntata di Canzone Segreta

Una puntata ricca di emozioni, quella di Canzone Segreta andata in onda ieri sera su Rai Uno. Il talento di Serena Rossi è innegabile e le emozioni vissute dagli ospiti in studio toccano il cuore dei telespettatori. Che anche ieri sono stati tantissimi! A sottolinearlo è stata proprio la conduttrice partenopea, che poco fa ha pubblicato una story sul suo canale ufficiale di Instagram. Uno screen che riporta proprio i dati di ascolto della puntata di ieri dello show di Rai Uno, che è stata seguita da quasi 4 milioni di telespettatori, col 17,4% di share.

Un ottimo risultato per la trasmissione di Rai Uno, che, stando a quanto riportato da TV Blog, si allunga di una settimana! Lo show non terminerà il 16 aprile come inizialmente stabilito, ma l’ultima puntata andrà in onda il venerdì successivo, 23 aprile 2021. Una puntata in più e, quindi, tante nuove emozioni da vivere. Noi non vediamo l’ora! E voi, state seguendo Canzone Segreta?