Avanti un altro, Emily e Carmela sono le Nord e Sud: età, lavoro e Instagram delle new entry di questa edizione.

Rappresentano la grande novità di questa edizione di Avanti un altro. Parliamo delle ragazze Nord e Sud, le nuove protagoniste del famoso ‘minimondo’ della trasmissione. Come gli altri, le Nord e Sud rappresentano un “bonus” per il concorrente in gara che dovrà però rispondere correttamente alla domanda proposta dalle showgirl. Domanda che, come suggerisce il loro nome, riguarda usi, tradizioni e nozioni sulle regioni italiane. A rappresentare il Meridione e il Settentrione d’Italia ci sono proprio loro, la bionda Emily per il Nord e la mediterranea Carmela per il Sud. Entrambe di una bellezza mozzafiato, siete curiosi di scoprire qualcosa in più su di loro? Ecco alcuni scatti postati proprio da loro su Instagram.

Avanti un altro, chi sono le ragazze Nord e Sud? Tutto su Emily e Carmela

Chi sono le due bellissime showgirl che interpretano Nord e Sud ad Avanti un altro? In tanti se lo saranno chiesto e finalmente ecco la risposta. Si chiamano Emily De Nando e Carmela Generali. La prima, bionda e con occhi chiari, ha 24 anni ed è originaria di Trento. Lavora come modella ed è molto seguita su Instagram. Ecco qualche scatto:

A rappresentare il Sud è invece Carmela, di Pompei, anche lei modella ed influencer. Ecco alcune foto postate sul suo canale ufficiale di Instagram:

Due bellezze che rispecchiano alla perfezione il Nord e il Sud del Paese! A rendere esilarante le loro uscite ad Avanti un altro è il fatto che Emily legga le domande inerenti al Sud, spesso dovendo parlare in dialetto, mentre a Carmela toccano le domande sul Nord. Insomma, le risate sono assicurate. E voi, state seguendo questa nuova edizione di Avanti un altro? Nonostante le difficoltà e le restrizioni causa Covid, il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti si conferma una boccata di allegria e spensieratezza. L’appuntamento è tutti i giorni alle ore 18 e 45.