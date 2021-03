Ospite oggi a Domenica In la bellissima Belen Rodriguez: tra lavoro, figli, amori e famiglia, l’argentina si è raccontata a cuore aperto.

Periodo felice per Belen Rodriguez: la bellissima showgirl sudamericana ha ritrovato la felicità accanto al nuovo compagno Antonino Spinalbese e come tutti sanno è in attesa di una bambina. Nel salotto di Mara Venier a Domenica In, Belen ha riaperto il cassetto dei ricordi, raccontando del suo arrivo in Italia, con solo 180 euro in tasca e una valigia piena di sogni. Non sono mancati attimi di commozione, quando la trentaseienne ha ricordato sua nonna, tra le prime ad incoraggiarla nel perseguire la meta di diventare famosa. Così, dopo Santiago, il figlio nato dall’amore con Stefano De Martino, in arrivo per Belen una femminuccia che, come annunciato, si chiamerà Luna Marie.

Belen Rodriguez, momento ironico a Domenica In: “Scherzo”

Tanta serenità giunge dopo un lungo periodo di sofferenza per la fine del matrimonio con l’ex marito. I due avevano provato a ricucire il rapporto ma, come racconta la Rodriguez, anche suo figlio Santiago si rendeva conto che non era un’unione felice. “Lui ha vissuto questo ritorno, e ha capito che non andava. Quando i bambini capiscono che non va si rassegnano, perché vedono che ce l’hai messa tutta ma non c’è niente da fare”. Ha poi raccontato che è stato proprio Santiago a capire per primo che Spinalbese avrebbe potuto essere ben più di un amico per la mamma: “I bambini capiscono tutto”, ha sottolineato Belen. Quando sono state mostrate alcune immagini del piccolo, la Rodriguez, mamma orgogliosa del suo stupendo bambino, ha fatto una simpatica battuta proprio sull’ex marito: “Sì, Santiago è uguale al padre, ma l’intelligenza l’ha presa da me”, precisando subito: “Sto scherzando”.

Una donna davvero vulcanica Belen Rodriguez, che dalla sofferenza ha sempre tratto il meglio per sé e per suo figlio e che, come ha dimostrato oggi, è capace di ridere dei momenti bui del passato.