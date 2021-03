Ignazio Moser, gesto ‘intimo’ che sorprende Cecilia: cosa ha fatto

Il gesto di Ignazio Moser sorprende Cecilia Rodrgieuz, che scrive sui social: “Questo è il mio fidanzato”, cosa ha fatto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sicuramente una della coppie più note del mondo dello spettacolo. La loro storia d’amore è nata nel 2017 nella casa del Grande Fratello Vip. La Rodriguez al tempo era fidanzata con Francesco Monte, ma nella casa più spiata d’Italia provò una forte attrazione per Moser, tanto da prendere una scelta abbstanza importante. Cecilia decise di chiudere la sua storia d’amore con Francesco, iniziando una relazione con Ignazio. La loro storia d’amore poi è proseguita anche dopo il reality show di Canale 5. Lo scorso anno, i due sono stati alla conduzione della seconda edizione di Ex on the Beach Italia, programma in onda su MTV. In seguito hanno attraversato un periodo di crisi, dal quale però sembrano esserne usciti più forti di prima.

Ignazio Moser, il suo gesto sorprende Cecilia

Una delle componenti che non è mai mancata nella coppia formata da Moser e dalla Rodriguez è sicuramente la complicità. I due sono stati complici sin dai primi giorni nella casa del Grande Fratello Vip. Proprio in merito alla complicità, Cecilia ha postato su Instagram un video in cui Ignazio fa un gesto di assoluta complicità, ma che allo stesso tempo sorprende la sua fidanzata. Nel video pubblicato dalla Rodriguez, infatti, i due stanno ballando in barca e Moser dà uno schiaffetto al lato b della fidanzata. Cecilia nel video appare sorpresa dal gesto di Ignazio, ma poi sui social scrive: “Questo è il mio fidanzato“.

Il gesto sorprende Cecilia, ma piace ai fan, che in poco tempo hanno riempito di like e visualizzazioni il video pubblicato dalla Rodriguez. I due ex gieffini sono sicuramente una coppia amatissima. I fan sperano di vederli un giorno diventare marito e moglie.