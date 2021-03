Mara Maionchi è conosciutissima ed affermatissima, ma cosa sappiamo esattamente di suo marito Alberto Salerno? Età, figli e carriera.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Mara Maionchi. Entrata nel mondo della televisione nel lontano 2008 quando, per la prima volta in assoluto, ha preso parte alla primissima edizione di X-Factor, la simpaticissima Mara ha conquistato davvero tutti in un vero e proprio batter baleno. Sarà per la sua immensa simpatia, per la battuta sempre pronta e per la sua incredibile professionalità, fatto sta che la Maionchi è uno dei volti più amati ed apprezzati della televisione italiana. Recentemente sul piccolo schermo con Italia’s Got Talent, di cui pochissimi giorni fa è stato eletto il nuovo vincitore, la ‘zia Mara’ vanta di un seguito davvero clamoroso. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Sappiamo benissimo che, ancora prima di iniziare la sua carriera in televisione, la Maionchi lavorava insieme a suo marito presso l’etichetta discografica di proprietà. Ecco, proprio a proposito del suo compagno di vita, cosa sappiamo esattamente su di lui? Senza alcun dubbio, conoscete il suo nome, ma sapete ogni cosa su Alberto Salerno?

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Mara Maionchi, chi è suo marito Alberto Salerno: età, Instagram e carriera

A questo punto, la domanda sorge spontanea: cosa sappiamo su Alberto Salerno, marito di Mara Maionchi? Sappiamo benissimo che i due sono marito e moglie da tantissimo tempo. E che, nonostante i periodi di ‘down’, come in tantissime altre coppie, i due ‘piccioncini’ si amano sempre come il primo giorno. Cosa occorre sapere, però, esattamente su di lui? Stando a quanto si legge dal web, sembrerebbe che Alberto Salerno sia nato a Milano il 30 Dicembre del 1949. Figlio d’arte, suo padre, infatti, è Nicola Salerno, uno dei più grandi parolieri italiani, nonché autore di tantissime canzoni di successo, il giovanissimo Alberto inizia ad intraprendere la strada della musica quando è soltanto un bambino. Pensate, aveva soltanto 15 anni quando ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni. Ed ha iniziato a ‘girovagare’ tra gli studi di registrazione. Il suo esordio in questo mondo, però, arriverà tre anni dopo. Aveva solo 18 anni, infatti, quando scrive il testo ‘Avevo un Cuore’, canzone, poi, interpretata dal mito Rino Gaetano. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Non è un caso, infatti, se sono passati tantissimi anni dalla data di esordio, eppure il buon Salerno decanta di una carriera davvero immensa. Ma non è affatto finita qui. Oltre a questo, Alberto ha creato anche un’etichetta discografica, mirata a conoscere nuovi talenti. L’esempio lampante? Il famosissimo Tiziano Ferro!

Il matrimonio e quanti figli hanno insieme

Era esattamente il 1976 quando Alberto Salerno, più piccolo della sua compagna di circa otto anni, convolava a nozze con la simpaticissima Mara Maionchi. Da quel momento, nonostante alcuni periodi di ‘crisi’, i due non si sono mai più lasciati. Rispettivamente nel 1977 e 1981, poi, sono nate le loro due figlie: Giulia e Camilla. E, insieme a loro e ai loro nipoti, compongono una famiglia davvero perfetta.

Abbiamo esaudito il vostro desiderio?