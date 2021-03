Ha vinto l’undicesima edizione di Italia’s Got Talent Stefano Bronzato: scopriamo chi è il mago trionfatore del talent in onda su Sky.

Il celebre talent Italia’s Got Talent è giunto ormai alla sua undicesima edizione. L’ultima puntata si è svolta ieri sera alle 21:30 su Tv8 e su SkyUno. Nonostante si trattasse della finalissima, non sono mancati gli impevisti: la conduttrice Lodovica Comello è infatti risultata positiva al Covid, come ha comunicato lei stessa in un video su Instagram. Ha dovuto perciò sostituirla Enrico Papi, mentre la giuria, formata da Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini, ha partecipato regolarmente. Ma chi è stato a trionfare? Quale concorrente l’ha spuntata alla fine? Si tratta del giovane e talentuosissimo mago veneto Stefano Bronzato. Conosciamolo meglio!

Stefano Bronzato, chi è l’illusionista vincitore di Italia’s Got Talent 2021

Ad arrivare primo sul podio è stato quindi un illusionista, Stefano Bronzato, di origini venete, precisamente veronesi. Un’esibizione che emozionato molto il pubblico in studio e quello da casa, che lo ha incoronato re di questa edizione. Ai provini si era presentato con un numero a dir poco strabiliante, che sembrava in grado di far viaggiare nel tempo e fino alla puntata finale non ha smesso di stupire. La sua è una grande passione che lo ha spinto a studiare da autodidatta: come raccontato da lui stesso, amava sin da bambino sperimentare giochi di magia con gli amici e i familiari. Il suo nome d’arte è Steven e in passato è stato un modello per importanti marchi, ad esempio Valentino. Come alcuni ricorderanno, nel 2014, quando aveva solo 23 anni, ebbe perfino un programma creato apposta per lui sul canale del digitale terrestre Super!. Si intitolava “Steven, Street of Magic”.

Conoscevate Stefano Bronzato? Sapevate del suo passato nell’ambiente della moda?