Belen Rodriguez, avete mai notato quel tatuaggio proprio lì? Il significato è davvero speciale: scopriamone insieme i dettagli.

È una delle donne più belle dello spettacolo italiano, Belen Rodriguez. Trasferitasi in Italia davvero giovanissima, l’argentina è riuscita, in un vero e proprio batter baleno, a guadagnarsi la scena. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. È di una bellezza davvero impressionante, questo è praticamente indiscusso. Ma oltre a questo, c’è da ammetterlo, c’è tanto e tanto altro ancora. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: Belen è la classica artista a trecentosessanta gradi. La Rodriguez, infatti, sa essere simpatica, sa essere seria quando bisogna esserlo, ha sempre la battuta pronta, è sempre molto attenta a tutto ciò che accade nei suoi programmi. E, poi, diciamoci la verità: sa condurre, sa cantare, sa ballare. Insomma, non c’è nulla che l’argentina non sappia fare. Certo, anche l’occhio vuole la sua parte, è vero. Ma Belen non è assolutamente solo questo. A proposito, però, della sua bellezza: quando indossa vestiti a maniche corte o, addirittura, ha le braccia scoperte, avete mai notato quel tatuaggio proprio lì? Impossibile non averci fatto caso, avete ragione. Ma conoscete il suo significato? Scopriamolo insieme.

Belen Rodriguez, sapete cosa significa proprio quel tatuaggio? Non l’avreste mai detto

Di Belen Rodriguez, diciamoci la verità, sappiamo davvero ogni cosa. Attualmente, è felicemente fidanzata con Antonino Spinalbese. E, da circa sei mesi, è in attesa della sua seconda bambina. Quello che, però, in pochissimi sanno è il significato dei tatuaggi che l’argentina ha disegnato sul suo corpo. Appena ritornata dalle vacanze, lo sappiamo benissimo, la showgirl, insieme al suo compagno e al suo gruppo di amici, ha deciso di tatuarsi una piccola scritta all’interno dell’anulare. Vi siete mai chiesti, però, cosa significhi quello il tatuaggio presente sul polso? Oltre alla ‘famosa’ farfallina e ad una sorta di bracciale intorno alla sua caviglia, Belen ne ha anche un altro all’interno del polso. Anzi, se proprio vogliamo essere precisi, ha una scritta in questo posto del corpo. Ecco, ma cosa significa esattamente? Ve lo siete mai chiesti? Benissimo: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende dal web, il tatuaggio sembrerebbe essere una scritta in argentino, che tradotto in italiano significherebbe: ‘Non piangere se mi ami, il tuo sorriso è la mia pace’. Un messaggio davvero intenso, da come si può chiaramente comprendere. E che, da quanto si legge dal web, sembrerebbe essere stato dedicato alla sua cara e dolce nonna. Sarà davvero così? Al momento, non ne abbiamo la conferma. Fatto sta che, da come si può chiaramente comprendere, il significato del tatuaggio è davvero speciale.

‘No llores si me amas, tu sonrisa es mi paz’, recita il tatuaggio scritto sul polso di Belen Rodriguez. Voi ci avevate mai fatto caso?