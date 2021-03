Attraverso un post condiviso su Instagram, Antonella Clerici ha dato il benvenuto al nuovo arrivo in casa: l’immagine è dolcissima.

Attualmente in onda con l’incredibile ed imperdibile ‘È sempre mezzogiorno’, la simpaticissima Antonella Clerici non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. Con un profilo social che conta più di 865 mila followers, la bellissima conduttrice entra di diritto tra le vere e proprie regine del famoso social. Con i suoi sostenitori la Clerici, lo sappiamo benissimo, condividere davvero di tutto. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, con uno scatto davvero dolcissimo, la simpaticissima Antonella non ha affatto potuto fare a meno di annunciare e rendere partecipi il suo pubblico di questo nuovo arrivo in casa. Si, avete letto proprio bene: in casa Clerici-Garrone c’è una new entry. E, come mostrato dalla diretta interessata su Instagram, è davvero speciale. ‘Benvenuto Simba’, ha scritto Antonella a corredo di questo scatto stupendo. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di vederlo anche voi? Vi racconteremo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Antonella Clerici, nuovo arrivo in casa: l’immagine è dolcissima

Sul suo canale social ufficiale, lo sappiamo benissimo, Antonella Clerici condivide davvero di tutto con il suo pubblico social. È proprio per questo motivo che, alcune ore fa, non ha affatto potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi sostenitori di una notizia davvero fantastica. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha addolcito il cuore di tutti. Con un’incantevole fotografia che ritrae la sua tenerissima Maelle, la conduttrice televisiva ha annunciato il nuovo arrivo in casa Clerici-Garrone. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, le immagini caricate su Instagram sono davvero dolcissime.

‘E’ arrivato Simba, il labrador di Maelle. La storia si ripete come il cerchio della vita. Benvenuto a casa’, ha scritto Antonella Clerici di uno scatto che riprende il dolcissimo Simba in compagnia di sua figlia Maelle. Sappiamo benissimo quanto la conduttrice televisiva abbia un amore particolare per gli animali. E il nuovo arrivo in casa lo testimonia alla grande. Benvenuto piccolo Simba!