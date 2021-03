Su Instagram, Chiara Ferragni ha presentato il capo imperdibile della sua collezione: qual è il prezzo del bomber di jeans?

Oltre ad essere una grande mamma, Chiara Ferragni, lo sappiamo benissimo, è anche un’influencer ed imprenditrice. Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, la moglie di Fedez non perde mai occasione di poter condividere i suoi lavori con il suo pubblico social. Lo ha fatto, ad esempio, qualche tempo fa. Quando, per la prima volta in assoluto, ha annunciato di aver disegnato ed ideato una linea di occhiali da sole. E lo ha ribadito anche qualche ora fa. Attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, la Ferragni ha presentato un capo letteralmente imperdibile della sua collezione di abbigliamento. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Siete pronti a saperlo? Benissimo: allacciate le cinture! Facciamo riferimento ad un fantastico e delizioso bomber di jeans che, senza alcun dubbio, ha fatto impazzire tutti. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: a quanto ammonta il prezzo? Anche voi, come noi, l’avete visto sui social e siete rimasti completamente incantati? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa in merito.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Chiara Ferragni, qual è il prezzo del bomber di jeans presentato sui social?

Da pochissimi giorni abbiamo salutato questo freddo inverno ed abbiamo dato il benvenuto alla primavera. E con essa, si sa, abbiamo inaugurato anche la bella stagione. Addio maglioni, collo alto e tutto quello che ci riscalda durante le fredde giornate e ‘bentornati’, invece, a giubbini di jeans, maglioncini di filo e molto altro ancora. Ecco, a proposito di giubbini di jeans, avete notato cosa ha condiviso, qualche ora fa, Chiara Ferragni sul suo canale social ufficiale? No? Beh, è impossibile non averlo fatto! Attraverso una serie di Instagram Stories, l’influencer non ha affatto potuto fare a meno di presentare un capo imperdibile della sua collezione. E che, senza alcun dubbio, avrà fatto impazzire tutti. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Stiamo parlando di un delizioso bomber di jeans con sulle maniche alcune strisce di colore rosa che presentano il brand dell’influencer. Davvero stupendo, ve lo assicuriamo. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: a quanto ammonta il prezzo? Siete curiosi anche voi di sapere di più? Benissimo: lo facciamo immediatamente! Stando a quanto si apprende dal sito ufficiale della collezione, sembrerebbe che il bomber costi intorno ai 350 euro. E che è possibile acquistarlo dalla taglia Xs alla taglia L.

Insomma, diciamoci la verità: si tratta di un vero e proprio affare! E poi, diciamoci la verità, ammirando la bellezza del bomber di jeans, ne varrebbe davvero la pena. Siete d’accordo?