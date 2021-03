Quando escono i nuovi episodi di Lucifer 5? Arriva finalmente l’annuncio ufficiale: manca davvero pochissimo, ecco la novità!

Una magnifica notizia arriva per i telespettatori di Netflix: è in arrivo la seconda parte della quinta stagione di una serie amatissima. Parliamo di Lucifer! La storia racconta del diavolo che, annoiato del suo ruolo di signore degli Inferi, abbandona il regno e si trasferisce a Los Angeles dove apre un night club di nome ‘Lux’. Lucifer inizia a collaborare con Chloe, con la quale nasce un rapporto affettuoso e conflittuale! Ad agosto 2020 sono uscite le prime otto puntate della quinta stagione: c’è la data di uscita dei nuovi episodi! “Quando Dio arriverà seguirà molto caos. Riprendiamo letteralmente due secondi da dove eravamo rimasti nella prima parte. Amenadiel è assolutamente umiliato dal fatto che Dio l’abbia visto comportarsi in quel modo con i suoi fratelli perché, essendo il più anziano, dovrebbe essere davvero quello che dà l’esempio. E non lo stava facendo!” sono le parole di D.B. Woodside, l’attore che interpreta il ruolo di Amenadiel. Insomma, quando arrivano i nuovi episodi? Arriva finalmente la data ufficiale: ecco l’annuncio!

Lucifer 5, quando escono i nuovi episodi? C’è la data, magnifico annuncio

Lucifer 5 torna su Netflix con nuovi episodi a fine maggio! C’è finalmente una data ufficiale: parliamo del 28 maggio 2021! In quel giorno usciranno sulla famosissima piattaforma Netflix i nuovi episodi, ovvero la seconda parte della quinta stagione della serie televisiva. L’annuncio arriva direttamente da Netflix, ecco cosa compare se si apre il titolo ‘Lucifer’ sulla piattaforma:

Sui social si è ovviamente scatenata la gioia di tutti i fan della serie televisiva: i nuovi episodi arrivano a distanza di 9 mesi dall’uscita della prima parte della stagione. La scorsa estate, 2020, i fan erano rimasti a bocca aperta con i primi 8 episodi della quinta stagione: come reagiranno ai nuovi? Non ci resta che attendere l’arrivo del 28 maggio: il conto alla rovescia è già iniziato!