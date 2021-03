Max Giusti è il famoso personaggio televisivo, attore e conduttore: sapete che ha avuto una storia d’amore con Selvaggia Lucarelli? Vi sveliamo i dettagli sulla vita privata di Max.

Mercoledì 31 marzo parte ‘Game of Games – Gioco loco’, il nuovo game show condotto da Simona Ventura. In prima serata su Rai Due ci sarà da divertirsi in compagnia di tanti ospiti! Nella primissima serata ci saranno Raffaella Fico, Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Massimiliano Rosolino, Nicola Ventola e Max Giusti. E’ proprio di quest’ultimo che vi parliamo: il comico, imitatore, conduttore televisivo ed attore è molto famoso ed amato in Italia. Massimiliano Giusti è di origine marchigiane, nato a Roma da papà di Monterubbiano e e mamma di Norbello. Ha esordito nel mondo della televisione da giovane: era il ’91 quando entrò a far parte di Stasera mi butto e Ricomincio da due. Il conduttore ha recitato anche in tante commedie teatrali con Selvaggia Lucarelli: sapete che i due sono stati insieme? Sono stati protagonisti di una lunga storia d’amore! Vi sveliamo i dettagli.

Max Giusti, età e vita privata: chi è la moglie e le curiosità sulla storia con Selvaggia Lucarelli

Classe ’68, il romano Max Giusti, noto conduttore televisivo, comico ed attore, è sposato dal 2009 con Benedetta Bellini. Dall’unione con la donna sono nati Matteo e Caterina nel 2010 e nel 2012. Sapete che Max Giusti prima di conoscere Benedetta, è stato fidanzato a lungo con un famoso volto televisivo. Parliamo di Selvaggia Lucarelli. L’amore tra i due è durato per circa sette anni: insieme Max e Selvaggia hanno lavorato a numerose commedie teatrali. A presentarli è stato Teo Mammuccati, nel 1997. I due, giunta al capolinea la storia d’amore, non sono rimasti in buoni rapporti. Anzi. I motivi della rottura non sono mai stati rivelati ma non è stata, secondo quanto si legge, una separazione facile.

Oggi entrambi sono felicemente sposati e genitori: di Max vi abbiamo già svelato le curiosità sulla sua vita privata, su Selvaggia Invece? Nel 2004 la Lucarelli ha sposato Laerte Pappalardo, figlio di Adriano, dal quale è nato Leon. La coppia si è separata dopo tre anni: oggi Selvaggia è felicemente fidanzata con Lorenzo Biagiarelli, food blogger.