Pierpaolo Pretelli, annuncio a sorpresa: accadrà nei prossimi giorni

Pierpaolo Pretelli, annuncio a sorpresa: cosa accadrà nei prossimi giorni all’amatissimo ex protagonista del GF Vip 5.

È stato uno dei concorrenti più amati dell’ultima edizione del GF Vip. Non a caso si è classificato secondo, alle spalle solo del vincitore Tommaso Zorzi. Parliamo di Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia la Notizia, che nella casa più spiata della tv si è fatto conoscere a 360 gradi. Buono, gentile e rispettoso, grazie al reality di Canale 5 Pierpaolo ha conosciuto anche il grande amore. La storia con Giulia Salemi, iniziata proprio nella casa, procede a gonfie vele anche a telecamere spente: nonostante lo scetticismo di una parte del pubblico, i due trascorrono insieme quanto più tempo possibile, mostrandosi sempre più innamorati e complici. Per la gioia dei numerosissimi fan dei “Prelemi”, che continuano a supportare e seguire la coppia proprio come durante l’esperienza al GF Vip. Sui social, i fan sostengono Pierpaolo e Giulia in ogni nuovo impegno. Come quello che riguarda Pierpaolo nei prossimi giorni: ad annunciarlo è stato proprio lui su Instagram, ecco di cosa si tratta!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Pierpaolo Pretelli, annuncio a sorpresa: “Sto andando a Verona”, l’impegno dell’ex concorrente del GF Vip

Un momento magico, questo, per Pierpaolo Pretelli. L’esperienza al GF Vip ha regalato al concorrente non solo l’amore di Giulia Salemi, ma anche l’affetto smisurato del pubblico. Che, giorno dopo giorno, lo supporta nei suoi impegni. Poche ore fa, su Instagram, Pierpaolo ha annunciato di essere in partenza per Verona, dove resterà per tre giorni. Il motivo? Il ritiro della Nazionale Cantanti, di cui farà parte! “Sono molto felice”, annuncia l’ex gieffino, che ha registrato il video durante il viaggio.

Come previsto, il post pubblicato dalla pagina della Nazionale Cantanti è stato invaso dai likes e commenti dei fan di Pierpaolo, che hanno fatto sentire tutto il loro calore anche in questa occasione. Insomma, un affetto che non si è esaurito con la fine del GF Vip. Date un’occhiata:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nazionale Italiana Cantanti (@nazionale_cantanti)

Eh si, una vera e propria ‘invasione’ dei Prelemi, che non perdono occasione per dimostrare il loro amore all’ex gieffino. E voi, avete seguito il percorso di Pierpaolo nella casa del GF Vip? Cosa ne pensate della sua storia con Giulia Salemi?