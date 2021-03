Uomini e Donne, indiscrezione shock: ha lasciato improvvisamente il programma; ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati e seguiti di sempre. Quello con la trasmissione di Maria De Filippi è ormai un appuntamento fisso per milioni di telespettatori, che seguono con passione le avventure dei troni più amati della tv. E, come per lo scorso anno, anche quest’anno c’è il format che prevede l’unione di Trono Classico e Trono Over: una novità che ha aggiunto pepe alla trasmissione, dato che adesso tutti possono interagire con tutti. A rendere più dinamico il programma anche l’entrata di nuovi protagonisti: sia nel classico che nell’Over, infatti, ci sono continuamente new entry. Qualcuno, però, va anche via. È quello che sarebbe successo a una delle dame del Trono Over, assente da qualche puntata. Ha lasciato il programma? Scopriamo di più.

Uomini e Donne, indiscrezione shock: Maria del Trono Over ha lasciato il programma?

Maria Tona ha lasciato Uomini e Donne? La dama del Trono Over non è apparsa nella puntata di oggi e, a quanto pare, neanche nelle ultime registrazioni. In molti hanno notato l’assenza della dama, che a quanto pare potrebbe essere definitiva. La sempre informata pagina Instagram Uomini e Donne Classico e Over ha infatti pubblicato uno screen di una conversazione, dove la dama ha proprio confermato di aver lasciato il programma. Sarà una scelta momentanea o definitiva? Per scoprirlo ci toccherà attendere le prossime puntate!

Nelle ultime puntate andate in onda, la dama era alle prese con la frequentazione con il cavaliere Alessandro, che però ha preferito chiudere con lei e proseguire a frequentare soltanto Federica. Per scoprire cosa accadrà nei prossimi appuntamenti, non vi resta che sintonizzarvi su Canale 5, ogni giorno, alle ore 14 e 45. Se prossime puntate si prospettano scoppiettanti! Ci sarà anche l’arrivo di un ex tentatore di Temptation Island, determinato a conquistare la tronista Samantha: ne vedremo delle belle!